Ochrana dát by mala byť riešená aj v prípade vyhodených počítačov či mobilov

Vyhodené počítače či mobilné telefóny nemusia byť v súčasnosti len predmetmi určenými na recykláciu: keďže ich pevné pamäťové jednotky môžu obsahovať citlivé a dôverné informácie, stávajú sa cieľom kriminálnikov.

17. apr 2010 o 21:25 TASR

Brusel 16. apríla (TASR) -

Na túto problematiku upozornil hlavný európsky kontrolór pre ochranu dát Peter Hustinx, ktorý požaduje od komisie, aby do existujúcej smernice o ochrane osobných dát zahrnul aj jej ďalší rozmer.

"Iniciatíva komisie ohľadne spracovania elektronického odpadu sa zameriava len na environmentálny charakter celého procesu a neberie do úvahy riziká spojené so zachovaním ochrany osobných informácií aj po tom, ako sa niektorých prístrojov užívatelia už zbavili. Preto z funkcie hlavného kontrolóra navrhujem prijať vo veci adekvátne opatrenia a zahrnúť ich do smernice o ochrane osobných dát," vyjadril sa Hustinx.

Hustinx sa postavil aj za myšlienku postupne zahrnúť do výroby elektronických prístrojov také funkcie, ktoré by umožnili ľahké mazanie alebo ochranu existujúcich dát v nich, aby tie ďalej už nemohli byť k dispozícii pre nikoho.

Šéf dátovej ochrany v EÚ ďalej žiada i to, aby už ďalej nevyužívané prístroje nemohli byť objektom ďalšieho predaja, pokiaľ neprejdú určitou bezpečnostnou kontrolou. Tým by sa malo vyhnúť tomu, aby sa pevné dátové jednotky z prístrojov posúvali organizovaným zločineckým skupinám, ktoré by ich mohli zneužiť.

