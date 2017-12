Obedná pauza: Steam Birds

12. apr 2012

So Steam Birds si užijete kopec zábavy pri leteckých súbojoch. Poteší hlavne priaznivcov rozvážnych, taktických hier, pretože systém súbojov je ťahový. Interface aj ovládanie sú príjemne jednoduché. Ideálna piatková oddychovka.

Ovládanie:

Hra sa ovláda myšou. Z každého lietadla vedie línia, ktorou plánujete jeho let v ďalšom kole. Pomocou ikon na tejto linke vyberáte rôzne funkcie (zrýchlenie, štít, prudké otočenie a pod.), ktoré väčšinou môžete použiť len raz za niekoľko kôl. Lietadlá v správnej polohe stieľajú automaticky. Kolečkom na myške (alebo tlačidlami plus - mínus na hornom paneli) zoomujete mapu. Ak potrebujete vycentrovať pohľad, môžete použiť aj šípky na klávesnici. Ak prídete kurzorom nad lietadlo, zobrazia sa jeho štatistiky.



