Ministerstvo kultúry ČR chce digitalizovať české filmy

Ministerstvo kultúry Českej republiky spustilo proces digitalizácie českého filmového kultúrneho dedičstva.

16. apr 2010 o 10:25 (sita)

V prvej fáze by sa malo digitalizovať 200 českých filmov z rokov 1898 až 1991, medzi ktorými by nemali chýbať napríklad prvé snímky Jana Kříženeckého z konca 19. storočia, Cesta do hlubin študákovy duše (1939), Pyšná princezna (1952), Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964), Ostře sledované vlaky (1966) alebo Marketa Lazarová (1967).

Celý projekt, ktorého cieľom je predovšetkým sprístupniť české filmové bohatstvo pre ďalšie generácie, si vyžaduje investíciu približne 500 miliónov českých korún (približne 19,9 milióna eur). Digitalizácia kultúrnych materiálov je jednou z priorít Európskej únie (EÚ) v oblasti kultúry a vzdelávania. V súčasnosti sa pripravuje koncepcia digitalizácie českých filmov, na ktorej pracuje špeciálny tím zostavený ministerstvom kultúry a Filmovou radou.

Jeho členmi sú napríklad umelecká riaditeľka MFF Karlovy Vary Eva Zaoralová, filmový historik Jan Lukeš, riaditeľ Národného filmového archívu Vladimír Opěla alebo producent Pavel Strnad. Do užšieho výberu sa zatiaľ prebojovalo 11 nemých filmov a 80 snímok reprezentujúcich novú vlnu, pričom hlavným kritériom výberu diela je predovšetkým jeho kvalita.