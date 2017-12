Obama už nechce Mesiac. Vybral si Mars

Americký prezident Barack Obama by chcel vyslať prvých astronautov na Mars v polovici 30. rokov 21. storočia.

16. apr 2010 o 6:30 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Barack Obama by chcel vyslať prvých astronautov na Mars v polovici 30. rokov 21. storočia. Uviedol to vo štvrtok počas svojho vystúpenia v Kennedyho vesmírnom centre na Floride, odkiaľ štartujú americké raketoplány.

V zásadnom vystúpení k budúcnosti vesmírneho programu USA dal Obama prednosť Marsu pred Mesiacom. To znamená ukončenie úsilia skupín vedcov v americkom Národnom úrade pre letectvo a vesmír (NASA) a niektorých politikov, ktorí presadzovali investície do návratu Američanov na Mesiac.

Nová raketa, astronauti na asteroid



Výskumníci by mali podľa nového vesmírneho plánu do roku 2015 navrhnúť novú vesmírnu raketu pre lety do ďalekého vesmíru a do roku 2025 takúto raketu skonštruovať.

"Začneme historickou premiérou vyslania astronautov na asteroid a v polovici 30. rokov by sme mohli vyslať prvých ľudí na obežnú dráhu Marsu a zabezpečiť ich bezpečný návrat na Zem. Pristátie na Marse sa uskutoční až potom," vysvetlil Obama vesmírny plán, ktorý obhajuje aj populárny americký astronaut a jeden z prvých mužov na Mesiaci Buzz Aldrin. Ten prezidenta sprevádzal aj počas návštevy floridského vesmírneho centra.

Obamova administratíva presadila v NASA pozastavenie vesmírneho programu Constellation zameraného na návrat ľudí na Mesiac. "Viem, že niektorí z vás sa chcú vrátiť na Mesiac ako to bolo predtým plánované. Ale celkom otvorene si musíme povedať: Už sme tam boli. Tuto Buzz tam už bol. Je tam oveľa viac priestoru, ktorý musíme preskúmať a spoznať," uviedol prezident USA.

Určiť si jasné ciele



Obama vo svojom prejave podrobil kritike neochotu niektorých výskumníkov určiť si jasné ciele. Prezident spolu so skupinou výskumníkov presadzuje koncentráciu síl a financií na výskum ďalších vesmírnych telies najmä za pomoci inteligentných robotov.

Vedci by mali do vesmíru vyslať aj nástupcu Hubblovho teleskopu. Životnosť Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) by sa mala predĺžiť aspoň o päť rokov. Na tieto úlohy by malo do rozpočtu NASA pribudnúť navyše šesť miliárd dolárov. Prezident chce okrem toho využiť vo vesmírnom výskume aj súkromné firmy, ktoré by poskytnutím prepravy eliminovali náklady na vývoj a výstavbu nových vesmírnych rakiet.

Nové vesmírne projekty by mali viesť k vytvoreniu 2500 pracovných miest. To je jeden z dôvodov, prečo Obama presadzuje investície do vesmírneho programu aj počas finančnej krízy a zvyšujúceho sa deficitu verejných financií.