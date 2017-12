Warhammer 40.000: Dawn of War 2 – Chaos Rising - vernosť temným bohom

Ochrannú ruku nad ľuďmi držia statoční hrdinovia Blood Ravens, pre ktorých je česť položiť život za Cisára. Bojujú do poslednej kvapky krvi vo svojom tele a vezmite jed na to, že tá tu strieka na všetky strany.

15. apr 2010 o 16:40 Ján Kordoš

Svet Warhammeru je brutálny. Ten s tou gigantickou číslovkou za názvom ešte viac, pretože k fantasy variante sa pridávajú sci-fi prvky. Píše sa 410. storočie a ku gigantickému kladivu či obojručnému meču sa pridala slečna motorová píla, blastery, ťažké zbrane alebo granátomety. Ľudská civilizácia expandujúca pod patronátom Impéria a s požehnaním Cisára naráža na tuhý odpor cudzích rás ako Orkov, Eldarov alebo naposledy dokonca útoku Tyranidov.

Lenže to poznáme, Dawn of War 2 bola aj napriek repetetívnosti pri plnení misií zábavná strategická režba s RPG prvkami. Ak ste o hru ani pohľadom nezavadili, spravili ste chybu, ktorá sa dá jednoducho napraviť. Navyše s príchodom samostatne spustiteľného datadisku sa pôvodný príbeh (hrozba Tyranidov) príjemne rozrástol o pätnásť nových úrovní, v ktorých sa naši známi hrdinovia z Dawn of War 2 musia postaviť proti légiám Chaosu, odpadlíkom zo svojich radov vyznávajúcich tajomné sily a rituály. Jednoducho krvavý bordel, pri ktorom si s radosťou budete žiletkou vyrezávať na hruď autoportrét. Ale presne taký je svet Warhammeru z budúcnosti: krutý, drsný, krvavý a nič vám neodpustí a s radosťou vyrazí zuby. Rating osemnásť bez jediného obnaženého prsníku alebo kladivom po hlave, vážení!



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Princíp hry je prostý, pre majiteľov Dawn of War 2 zbytočne vysvetľovaný: pod palcom máte partiu jednotiek, ktorú si sami vyberáte. Cieľom je splniť úlohu misie, povedzme zneškodniť bossa. Touto skupinou beháte po mape, využívate ich prednosti a schopnosti, panáčikovia zomierajú, tak ich oživujete, dopĺňate stavy, za zosnulých nepriateľov zbierate skúsenosti, raz za čas vezmete brnenie či inú zbraň a keď sa ozve cink, poskočí pán vojak o jednu úroveň vyššie, takže mu zlepšíte jednu zo štyroch vlastností... na ostatné prídete sami, jednoznačne je to náramne zábavné a motivujúce.

Čo sa teda zmenilo, čo pribudlo? Začneme singleplayerom, hoc ten nemusí byť pre vás až tak výrazným lákadlom, pretože Dawn of War 2 sa sústreďuje prevažne na orgie viacerých hráčov podobne ako napríklad StarCraft. Príbeh je prostý, ale pútavý zároveň. Ako už bolo spomenuté, k základnej trojici dobre známej z minulosti (plieniaci Orkovia, tajnostkárski Eldarovia a besniaca rasa Tyranidov) sa pridajú prisluhovači démonov, légia Chaosu. Bojujete proti početnej štvorici, často na jednej mape nájdete viacero rás, zachraňujete príslušníkov imperiálnych vojakov, jednoducho bojujete za Cisára, snažíte sa poraziť zlo. Tentoraz je však každá misia príbehovo podchytená, postupne sa mení aj v jej priebehu, takže to nie je len klasické: X zabral planétu Y, potrebujeme ju späť, tak nakop zloducha Z do... Q. Či ekvivalent bránenia sa. Rozhovorov si užijete dosť a sú typicky hrdinské, warhammerovské, dodávajú kampani potrebnú šťavu.

Maximálny level postavy poskočil na 30. úroveň a dosiahnuť ju nebude jednoduché. Zásadným prvkom hrateľnosti kampane mal byť systém skazenosti, avšak v konečnom dôsledku to nedopadlo až tak výrazne, dokonca to môže i vadiť. Vplyv skazenosti na jednotlivé postavy získavate držaním konkrétnych zbraní alebo nesplnením sekundárnych úloh. Po jednej z nepriateľských postáv nájdete napríklad na zemi ležať vynikajúci meč s krvavo červenou aurou a chcete ním mastiť Orkov po hlave i v nasledujúcej misii. Lenže pri jeho používaní vám stúpne úroveň skazenosti. Na vývoj nemusia kladne reagovať ostatné jednotky, ktoré beriete so sebou, stúpať môže skazenosť aj im. Aby to nebolo všetko, raz za čas dostanete sekundárnu, čiže nepovinnú úlohu, ktorá je časovo obmedzená. Zachráň hento, zachráň tamto a keď sa ti to nepodarí, stúpne ti skazenosť. Za každé poskočenie úrovni skazenosti obmedzujete postavy v levelovaní, respektíve vylepšovaní schopností a taktiež budete vidieť inú animáciu v samotnom závere kampane. Vplyvom temnoty sa odtrhávate od svojho kódexu a presúvate sa na opačnú stranu barikády. Na druhú stranu máte prístup k výrazne kvalitnejším zbraniam. Skazenosť môžete znižovať špeciálnymi relikviami alebo jednoducho nepoužívajte výhodnejšie zbrane a plňte poctivo a bez frflania sekundárne úlohy.

Lenže nie vždy to ide, občas sa vám nepodarí v stanovenom limite stihnúť nepovinnú misiu ukončiť a nechcene získavate skazenosť. Pri ich plnení totiž musíte pustiť všetko z ruky a vybrať sa okamžite k danému cieľu, inak pohoríte. Keby bolo možné na základe istej morálnej voľby rozhodnúť, kam sa pridáte a následne by celkový vplyv vyústil do vetvenia kampane, bolo by to o čomsi inom, takto máme síce zaujímavú, ale nie príliš funkčnú vlastnosť hry, ktorá ak by chýbala, nik by neplakal.

video //www.sme.sk/vp/12591/

Nováčikom v tíme sa vám stane postava psykera. Knihovník Jonah Orion je ekvivalentom mága z fantasy prostredia. Ovláda špeciálne sily, ktoré dokážu plošne výrazne obmedziť nepriateľské zoskupenie, prípadne ho efektívne likvidovať. Príjemná novinka, ktorá robí hrateľnosť zaujímavú. Samozrejme tu máme nové planéty, pribudla možnosť importovania postáv z dohranej kampane v Dawn of War 2. Všetko ostalo pri starom. Je to len a len dobre, keďže hrateľnosť bola (až na tú nešťastnú skazenosť) príjemne vylepšená príbehovou linkou a novou postavou. Hrá sa to famózne, to si musíte skúsiť a hoc vám zo začiatku bude všetko pripadať ako jeden obrovský chaos, postupom času zistíte ako správne ovládať svoju skromnú armádu, klávesovými skratkami vyvolávate špeciálne schopnosti, rozmiestňujete veliteľov – a všetko v zúrivom strategickom duchu, pri ktorom krv prská až pred obrazovku, takže si pre istotu dajte pred ňu nejakú handru. Hygiena a poriadok musí byť.

Pre plnohodnotné využitie Dawn of War 2 a taktiež Chaos Rising je nutné zapojiť sa do multiplayeru. Platí známe pravidlo „easy to learn, hard to master“ – od tých skúsených jednoducho budete dostávať pravidelne po rukách, ale zároveň sa vždy niečo naučíte a kooperáciou dvoch na dvoch odhalíte nové možnosti. Ale nemusíte ísť do toho hneď zbrklo – sú tu nové mapy a nové postavy, ale začať možno i módom Posledný Boj, ktorý je ekvivalentom Last Man Standing. Skupina troch hráčov sa bráni novým a novým vlnám nepriateľov. O čo dlhšie prežijete, koľko vĺn zlikvidujete, toľko skúseností vám pribudne podľa spoločného (vyznačiť boldom, trikrát podčiarknúť a do zátvorky dať tri výkričníky) bodového hodnotenia (rôzne druhy násobičov ako nikto v danej vlne nezomrel a pod.). Naučíte sa kooperácii a výber z rozličných rás vám umožní baviť sa hodiny. Postupne si otvárate lepšie vybavenie, zlepšujete si vlastnosti. Oproti Dawn of War 2 pribudli logicky noví hrdinovia – užijete si čarodejníka Chaosu (kúzla, kópie nepriateľských jednotiek) alebo tyranidského tyrana (brutálny mlynček na mäso ovplyvňujúci vyvolaných služobníkov hmyzoidného pôvodu). Jednoduché, chytľavé.

Klasický kooperatívny a kompetetívny multiplayer ponúka strategické besnenie iného ranku. Nové jednotky mariňákov, orkov, eldarov a tyranidov nájdeme i tu, nechýbajú nové mapy (sedem kúskov), mód všetkých proti všetkým ponúka až 5 sokov stojacich proti sebe, zahráte si jeden proti jednému i dvaja proti dvom, tri dvojčlenné družstvá proti sebe a variácie na tradičné „tikety“. A sú tu samozrejme nové jednotky Chaosu, ktoré sú ekvivalentom mariňákov, avšak z temnejšej strany, navyše sa aktívne venujú vyzývaniu krvavých bohov, takže si dokážu privolať pomocníkov či zlepšujú schopnosti svojej armády. Boj o rekvizičné body a uzly energie je vo svojej podstate jednoduchý, no na jeho zvládnutie a aktívne víťazstvo je už potrebné poriadne sa obracať. Zábava mu nechýba, tá bola výborná už pri Dawn of War 2, takže sa nič podstatné nezmenilo. Postava hrdinu sa vám zlepšuje i tu, takže o motiváciu ukrátený nebude nik.

Čo sa týka novej strany, ktorá má možnosť zapojiť sa do konfliktu, ide o pestré zoskupenie. Z mariňákov máte na výber Pána Chaosu, ktorý sa sústredí na boj zblízka (hrubá sila, vysávanie zdravia, poškodenie, tvorba krvavcov), Morového šampiona sústrediaceho sa na streľbu (aury, vylepšenie streľby, liečenie) a Čarodejníka Chaosu, ktorý jednoducho kúzli a využíva naplno svätyne. Jednotky Chaosu sú dostatočne pestré, aby ste využívali všetky, podobnosť s mariňákmi sa však nezaprie. Ak dôjde na vyvolávanie démonov, je to už o inom. Nové jednotky dostali aj ostatné rasy.

Technické spracovanie zostalo na rovnakej úrovni. Grafické nebíčko v papuľke trojrozmerného prostredia s izometrickou kamerou (je možné ňou rotovať, približovať ju) má svoje plus, pribudla zimná krajina. Zničiteľné prostredie vždy očarí, avšak napríklad pri raketovom nálete zistíte, že k tomu, aby ste hru spustili na plné detaily už potrebujete dvojjadro a viac než priemernú grafickú kartu. Je krásne sledovať dianie na obrazovke, to bez pochýb. Zvukovo ide o nadpriemerný počin, ohlušujúca streľba a pokriky neustále dunia z reproduktorov, no ocenenie maximálneho orgazmu (pre uši) si zaslúži hudba. Orchestrálne melódie nemajú chybu, málokedy je počuť niečo tak úžasné. Skladby burcujú, nútia útočiť, efektné pochody perfektne vystihujú dianie na obrazovke.

Ako teda Chaos Rising zhodnotiť? Keďže ide o samostatne spustiteľný prídavok, môžete si ho zaobstarať i bez pôvodnej hry, ale zaujímavý sa stáva predovšetkým pre majiteľov Dawn of War 2. Pokým holdujete multiplayerovým súbojom, ide priam o nutnosť. Chaos Rising je jedným z kvalitných prídavkov, ktorý by sa nestratil ani ako plná hra. Ponúka síce o čosi kratšiu kampaň než v Dawn of War 2, ale nahrádza to jej plnosťou, väčším nasadením, pridáva novú rasu, jednotky... jednoducho datadisk, ktorý hanbu vývojárom rozhodne nerobí.