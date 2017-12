Infinity Ward prišlo o ďalších dvoch zamestnancov

15. apr 2010 o 18:00 Ján Kordoš

Kto teda dnes opustil Infinity Ward?

Mark Grisby - lead animator

Paul Messerly - lead character animator

Grisby dokonca okrem svojej práce nadaboval seržanta Giggsa v Call of Duty 4: Modern Warfare a rapoval na konci hry pri predstavení autorov. Paul Messerly pracoval v IW od jeho založenia. Aspoň niečo, keď už nerapoval.

Na záver pesnička. Tentoraz s príznačným názvom Don't Stop 'Til You Get Enough od M. Jacksona, ktorú majú radi v Activisione. Poznámka k včerajšej diskusii: na Enigmu sa nedalo vymyslieť nič vtipné. Zajtrajšok je čo sa týka prepúšťania otázny, vôbec to však neznamená, že si nemôžete vybrať videoklip.

