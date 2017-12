Séria X-COM sa dočká nového rozšírenia

15. apr 2010 o 9:00 Ján Kordoš

Prvý diel vydaný v roku 1994 s podtitulom Enemy Unknown si získal mnoho priaznivcov, podobne i dve ďalšie strategické pokračovania. Následné rozšírenie v podobe vesmírnej strieľačky či third person akčnej hry už tak úspešné a ani kvalitné neboli, ťažili len z úspechu známej značky.

Nový diel, ktorý však nemôžeme chápať ako pokračovanie klasickej série, ponesie názov XCOM (bez pomlčky) a o vývoj sa postará vývojársky tím 2K Marin, stojaci za Bioshockom 2. Žánrovo nepôjde o strategickú hru s taktickými prvkami, ale o strieľačku z vlastného pohľadu pre PC a Xbox 360. Podľa 2K by malo ísť o návrat ku koreňom celej série.

V úlohe tajného agenta budeme pátrať po neznámej osobe. Streľbu by mali dopĺňať isté strategické elementy, no predovšetkým pôjde o akčný projekt. Pôvodne si herný svet myslel, že na X-COMe pracuje iný vývojársky tím, Irrational Games na čele s Kenom Levinom, ktorý je milovníkom tejto série, avšak túto informáciu napokon predvčerom sám Levine dementoval. Dátum uvedenia XCOMu na trh nebol bližšie špecifikovaný. Veríme, že nepôjde o hazardovanie so známym menom série.

