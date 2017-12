Twitter bude súčasťou archívov Kongresovej knižnice

Milióny miniatúrnych blogov zo stránky Twitter budú archivované v Kongresovej knižnici Spojených štátov amerických. Krátke správy bežných ľudí o tom, čo práve robia alebo čo by chceli svojim priateľom odkázať, budú teda chránené ako súčasť kultúrneho dedi

15. apr 2010 o 9:14 TASR

Washington 15. apríla (TASR) - čstva. Pracovníci knižnice ohlásili prevzatie archívov Twitter vo štvrtok práve prostredníctvom tejto populárnej služby.

"Knižnica získala celý archív Twitter: Poslali ste niekedy 'tweet' cez populárnu službu Twitter? Blahoželáme: Vašich 140 alebo menej znakov bude teraz uchovaných v Kongresovej knižnici," uviedol riaditeľ pre komunikáciu Matt Raymond na oficiálnom blogu knižnice. Mladým čitateľom takisto pripomenul, že knižnica už dávno nie je iba o knihách. "Knižnica zozbierala rozsiahle internetové materiály, ktoré začala zhromažďovať zo stránok prezidentských volieb už v roku 2000," vysvetlil Raymond. Knižnica dnes vlastní viac než 167 terabajtov internetových dát vrátane blogov, stránok kampaní a stránok členov amerického Kongresu.

Najnovšie do týchto elektronických archívov pribudnú všetky verejné odkazy zo stránky Twitter, ktoré jej užívatelia zaslali od marca roku 2006. Iniciatívu na prebratie archívu vyvinuli knihovníci a vlastníci spoločnosti Twitter súhlasili s tým, že všetky dáta poskytnú do verejných archívov bezplatne. Ako na blogu Twittera uviedol zakladateľ firmy Biz Stone, archivovanie sa bude týkať iba verejných príspevkov starších ako šesť mesiacov. Prístup k nim budú mať výskumníci s právom vstupu do archívov Kongresovej knižnice.

(spolupracovníčka TASR Mária Ondruchová) gon