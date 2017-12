Infinity Ward opúšťajú ďalší kľúčoví zamestnanci

14. apr 2010 o 20:00 Ján Kordoš

Všetko to začalo odchodom namosúrených zakladateľov Infinity Ward, Westa a Zampellu, ktorí si v pondelok založili nové štúdio, viď. vyššie. Ale to už všetko viete, pretože sa to všade omieľa a taktiež sa hovorí, že so značkou Call of Duty to bez pôvodných tvorcov zrejme pôjde od piatich k deviatim. Alebo opačne. Zatiaľ nie je nik z odídencov z Infinity Ward zamestnaný v Respawn Entertainment, no všetkému musíme dať čas. Podobne i ďalším ľuďom odchádzajúcim z IW.

Celkový počet sa tak zastavil na okrúhlej desiatke, aspoň je čo oslavovať. Takže kto opustil Infinity Ward dnes?

Steve Fukuda – hlavný dizajnér

Zied Reike – hlavný dizajnér

Rayme Winson – programátor

Chris Cherubini – lead artist

Fukuda a Rieke boli nominovaní Writers Guild of America za najlepší herný scenár a v Infinity Ward pracovali od jeho založenia. Backstreet Boys boli včera, dnes si dáme Paru – nápady na zajtrajší klip (niekto z IW predsa odíde) nechávajte v diskusii. Predsa len článok musí byť aspoň čímsi zaujímavý. Koho stále baví čítať o tom, že znovu niekto zdrhol z Infinity Ward?

