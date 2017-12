Epic Games v spolupráci s People Can Fly pripravujú arkádový Bulletstorm

14. apr 2010 o 19:00 Ján Kordoš

Dej je umiestnený do ďalekej budúcnosti, v ktorej futuristickú konfederáciu národov chráni elitná skupina žoldnierov s názvom Dead Echo. Keď dvaja členovia Grayson Hunt a Ishi Sato zistia, že nestoja na správnej strane barikády, je už príliš neskoro. Zradení svojim nadriadeným sa ocitajú v exile na samotnom okraji známej galaxie.

Lenže Grayson a Ishi nezostali na opustenej planéte, kde by odložili svoje remeslo na klinec – sú obklopení hordami mutantov, ktorí si radi pochutnajú na čerstvom mäsku. Ľudskom. Naši dvaja hrdinovia si vytýčili dva ciele: dostať sa z planéty (najlepšie nie nohami napred) a nakopať zadok tomu, kto ich tam vysadil. Môžete vziať jed na to, že očakávať realistickú akciu by bolo pochabé. V prvom i v druhom rade pôjde predovšetkým o zábavu, takže prestrelky budú nadnesené, plné adrenalínu, čomu bude zodpovedať aj arzenál zbraní. Motivovať do ďalšieho hrania bude ostrostrelcov špeciálny skillshot systém odmien, ktorý umožní modifikovať hráčovu postavu určitým smerom.

Je samozrejmé, že hra pobeží na Unreal engine tretej generácie (Epic Games) a korene People Can Fly sa jednoducho nezaprú a ponúknu číru akciu. Bulletstorm sa objaví najneskôr do 31. marca 2011 pre PC, Xbox 360 a Playstation 3, vydavateľom je EA Partners.

Zdroj: Shacknews