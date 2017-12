Samice sumcov lákajú vykŕmené samce

Brazílski vedci zistili, že samice sumcov druhu Pseudoplatystoma coruscans dokážu rozpoznať vykŕmenosť samcov podľa čuchu.

14. apr 2010 o 14:14 SITA

BRATISLAVA. Pre samice sumcov sú dobre vykŕmené samce príťažlivejšie než tie vyhladované. Zistili to brazílski vedci z Universidade Estadual Paulista.

Odborníci vedení Perciliou Giaquinto umiestnili do nádrže rozdelenej na tri samostatné časti samicu druhu Pseudoplatystoma coruscans spolu s dvoma samcami. Jeden z nich bol pritom vykŕmený a druhý vyhladovaný.

Najskôr umiestnili samcov do bočných častí nádrže a následne po hodine pridali do strednej časti samicu. Odborníci vyskúšali celkovo tri metódy, pomocou ktorých zisťovali ktorého samca si samica vyberie. Počas prvého pokusu boli priehradky medzi jednotlivými časťami nádrže priehľadné a navyše voda z bočných častí prúdila do stredu, čím bol zabezpečený aj prenos chemických signálov.

V druhom experimente bola priehradka nepriehľadná, avšak voda prúdila do strednej časti. V poslednej časti pokusu mohla samica samcov iba vidieť.

Z výsledkov uverejnených v časopise Behaviour vyplýva, že samica v prvom a druhom experimente strávila viac času plávaním blízko priehradky do tej časti nádrže, kde sa nachádzal vykŕmený samec. To dokazuje, že samice tohto druhu dokážu podľa čuchu rozlíšiť nakoľko je samec vykŕmený.

Vedci taktiež predpokladajú, že samica si týmto spôsobom dokáže nájsť samca, ktorý má taktiež dobrý imunitný systém.

Informácie zverejnila webová stránka PracticalFishkeeping.co.uk.