Ľudstvo žije medzi vesmírmi. V diere

Americký vedec tvrdí, že náš vesmír môže byť uväznený v prechode medzi univerzami. Vysvetľovalo by to kozmické záhady.

13. apr 2010 o 16:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Náš vesmír je čudné miesto pre život. Napriek snahe vedcov ho nedokážeme dokonale pochopiť. Kvantová teória je napríklad nezlučiteľná s Einsteinovými teóriami, pričom platia zrejme obe.

Vesmír sa navyše rozpína a toto rozpínanie (spôsobené tmavou energiou?) sa pravdepodobne zrýchľuje namiesto toho, aby ho gravitácia spomaľovala či dokonca spôsobila jeho scvrkávanie. A vlastne aj sama gravitácia má problém: vedci ju vraj vo svojich matematických modeloch nevedia zjednotiť so silnou a slabou jadrovou interakciou či elektromagnetickou silou.

Odpoveďou je červia diera

Nikodem Poplawski podľa článku internetového vydania magazínu Science tvrdí, že prišiel na teoretické riešenie. Vedec z americkej Indiana University v Bloomingtone si myslí, že náš vesmír by mohol byť uväznený v červej diere. Tak by sa dali vysvetliť viaceré zvláštne fenomény.

Známa teória veľkého tresku tvrdí, že vesmír začal singularitou - teda v jednom tajomnom bode - pred asi 13,7 miliardami rokov. Poplawski však navrhuje iný začiatok: kolaps supermasívnej hviezdy.

Jeho hypotéza naznačuje, že ak by sa v inom univerze zrútila takáto hviezda, mohla vytvoriť gigantickú červiu dieru. Dokonca takú, že by vytvorila priechod medzi rôznymi vesmírmi. A medzi jej dvomi otvormi sa mohli vytvoriť podmienky, ktoré by zodpovedali nášmu veľkému tresku. Znamenalo by to, že náš kozmos jestvuje vo vnútri tohto fenoménu.

Blížime sa ku koncu

Tento exotický scenár by podľa jeho tvorcu dokázal odpovedať na problémy súčasnej fyziky. Gravitácia by sa údajne dala vystopovať k bodu, keď jednoducho zapadala do spoločného modelu s ostatnými silami. Rozpínanie vesmíru by potom znamenalo iba to, že sa približujeme k jednému z koncov diery.

Podľa Science je však problémom, že červie diery sa správajú podobne ako čierne. Majú takzvaný horizont udalostí, teda bod, spoza ktorého sa už nič nemôže vrátiť. A zvonku to navyše vyzerá, že tento bod objekty nikdy nedosiahnu.

V tom lepšom prípade by to pre nás znamenalo, že z červej diery náš vesmír nikdy nemôže uniknúť.

Nie všetci teoretickí fyzici však s novou teóriou súhlasia. Niektorí tento model považujú za neprirodzený či príliš fantastický na to, aby mohol byť pravdivý. Stále však ostáva zaujímavou možnosťou, ako odpovedať na záhadné otázky nášho kozmu.