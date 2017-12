Vaše kroky na mape

Dokážete odhadnúť, koľko kilometrov ste prešľapali pri víkendovej prechádzke, akú dráhu máte za sebou pri každodennom rannom behu a čo všetko ste absolvovali na spoznávacom zájazde v cudzine?

14. apr 2010 o 0:00 Milan Gigel, (mg)

Ak si obstaráte vreckového spoločníka s názvom i-gotU, každý váš krok bude prostredníctvom signálu zo satelitu zaznamenaný do zabudovanej pamäte, aby ho bolo možné po pripojení zobraziť na počítačových mapách Google.

Škatuľka zariadenia je vodotesná, odolá aj nešetrnému zaobchádzaniu a na jedno nabitie dokáže váš pohyb sledovať až 30 hodín. No a ak by vás zaujímalo, kadiaľ sa deti premávajú bez povolenia vašim autom, alebo na ktorú chatu sa chodia učiť pred skúškami, pribaľte im ju do batožiny.

Dostupnosť: www.hammacher.com