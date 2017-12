Austrálska pošta bude esemeskou ohlasovať zásielky

Nové technológie odľahčia austrálskych poštových doručovateľov od pochôdzky od dverí k dverám. Pošta bude zasielať občanom esemesky, aby si svoje zásielky vyzdvihli z digitálneho poštového priečinka. Ten bude zabezpečený čipovou kartou a PIN kódom.

13. apr 2010 o 8:20 Milan Gigel

Cieľom je znížiť náklady na doručovanie a zapojiť do vyzdvihovania zásielok samotných adresátov. Kým doposiaľ dostávali listy priamo k dverám bytu či domu, v dohľadnej dobe si pre ne budú musieť zájsť sami. To však so sebou nesie stratu doterajšieho komfortu.

Nie je to po prvý krát, čo sa pošty snažia vzdialiť sa od príbytkov adresátov. Podobné projekty už bežia v Británii či USA, v niektorých krajinách ponúkajú digitalizáciu došlej pošty, ktorá je elektronicky doručená formou e-mailu. Adresát sám určí, čo s papierovým originálom pošta urobí.