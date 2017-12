Krátiť slová pri práci je logické, ale niekedy zradné

Nevhodným či nesprávnym použitím skratiek môžete uraziť, ale aj priviesť do rozpakov. Skôr než ich použijete, mali by ste vedieť, čo znamenajú.

13. apr 2010 o 0:00 Adam Valček

BRATISLAVA. „Na moje návrhy, prosím, odpovedzte ASAP." Kto prosbu o čo najrýchlejšie vybavenie formuluje takto, možno dá naozaj najavo, že sa ponáhľa. Že je preňho dôležité použiť radšej skratku, ako rozpisovať, že odpoveď by mala prísť najrýchlejšie, ako je možné.

Kto v e­mailoch používa preňho a jeho známych bežné skratky, však zároveň riskuje, že adresáta urazí. Napríklad tým, že použije skratku, ktorej partner nerozumie.

„Takéto skratky sa nikdy nepoužívajú v úradnej alebo v obchodnej korešpondencii," tvrdí Marcel Bohunský zo spoločnosti MJB Communication, ktorá sa venuje problémom protokolu.

Nie je skratka ako skratka

Ako používať skratky?

Skratky používajte vtedy, keď viete komu píšete,

používajte skratky, ktorých významom ste si istý,

skratky mladých ľudí nie sú vždy spisovné a slušné,

smajlíky sa v obchodnej korešpondencii nepoužívajú vôbec.

Redaktorka Nataša Holinová hovorí, že ešte viac ako na to, či je skratka, či slovo napríklad na hranici slangu, treba dbať na to, aby bolo všeobecne zrozumiteľné. „Nepochybujem o tom, že rozmanité anglické skratky, ktoré sú rozšírené aj na slovenskom internete, majú ešte do splnenia tejto požiadavky veľmi ďaleko."

Niektoré veľké spoločnosti majú vlastné interné slovníky, ktoré využívajú len zamestnanci. Podľa odborníkov je takýto postup v poriadku, ak tieto skratky nepoužívajú pri komunikácii s verejnosťou. „Vo Veľkej Británii sa skratky používajú aj v obyčajnej korešpondencii, ako sú lekárske predvolania či ponuky realitiek," hovorí Bohunský.

Úradné listy, doklady či obchodné listy sú však štylizované v plnom tvare. Odborník na protokol upozorňuje, že neexistuje rozdiel medzi písomnou obchodnou korešpondenciou a e-mailovou. „V nej je vylúčené akékoľvek používanie skratiek, pôsobí to neprofesionálne a neznalého adresáta môže skratka, ktorú nepozná, uviesť do rozpakov či do omylu," vraví.

Smajlíky nie

Špeciálnou kapitolou sú takzvané emotikony či smajlíky. Bohunský radí nepoužívať ich najmä v komunikácii so staršími ľuďmi, ktorí sú stále ekonomicky aktívni. „Na Slovensku popri sebe existujú viaceré generácie ekonomicky aktívnych ľudí, ktoré sa nestretli s angličtinou a elektronickou komunikáciou v takom rozsahu, v akom sa stretáva mladšia generácia," hovorí.

Použitie smajlíkov a skratiek je podľa neho absolútne vylúčené v prvom (úvodnom) liste obchodnej korešpondencie. „Neviete, koho oslovujete." Inak sa k použitiu smajlíkov a skratiek treba postaviť, keď komunikácia prebieha s človekom, ktorého poznáte a viete, čo si k nemu môžete dovoliť. Vtedy emotikony dávajú nový priestor na vyjadrenie a spolu so skratkami môžu značne šetriť čas.

S jazykom sa vyvíjajú aj používané skratky

Podľa Holinovej je logické, že sa u nás zvyšuje využívanie anglických skratiek. „Rovnako samozrejmé je však aj využívanie skratiek slovenských slov," pripomína redaktorka.

„Používanie skratiek je dávny a logický spôsob, ako sa vyjadrovať čo najúspornejšie. Vždy je to výsledok komunikačnej potreby a odráža obsah komunikácie," mieni Holinová.

Jediným rozdielom podľa Bohunského je to, že preberanie rôznovýznamových skratiek sa v súčasnosti deje veľmi rýchlo.

Vývoj skratiek nezastal a Bohunský predpovedá, že čoskoro sa u nás rozšíria skratky ako FAO (oslovenie adresáta) alebo Esq. (Esquire GB, čo znamená vážený pán).