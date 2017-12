Nové e-shopy si najskôr preverte

Internetových obchodov neustále pribúda a tak sa takýmto biznisom začínajú zaoberať aj nováčikovia, ktorí veľa skúseností s elektronickým predajom nemajú. Dokážu zaujať najmä sortimentom, ktorý v ponuke internetových gigantov chýba. Neraz však prichá

12. apr 2010 o 8:05 Milan Gigel

Internetových obchodov neustále pribúda a tak sa takýmto biznisom začínajú zaoberať aj nováčikovia, ktorí veľa skúseností s elektronickým predajom nemajú. Dokážu zaujať najmä sortimentom, ktorý v ponuke internetových gigantov chýba. Neraz však prichádza sklamanie. Úroveň ich služieb býva nízka.

Každý predajca je povinný na stránke svojho internetového obchodu zverejniť plný kontakt vrátane telefónneho čísla. Ak je internetový obchod príliš malý, jednoduchý a nebudí vo vás prílišnú dôveru, nemusí to znamenať, že by ste sa mu mali vyhnúť.

Preverte si e-mailom, ako rýchlo predajca reaguje na vaše otázky. Ak ide o malý rodinný podnik, možno budete prekvapení ochotou a ústretovosťou.

Ak odpoveď neprichádza do druhého dňa, berte to ako varovný signál. Čo sa potom stane, ak uskutočníte objednávku? A ako rýchlo bude predajca reagovať v prípade reklamácie?

Poštovné napovie

V každom internetovom obchode musí byť jasné, koľko zaplatíte za doručenie tovaru. Prvé kliknutie by malo smerovať k obchodným podmienkam, ktoré musia túto informáciu obsahovať.

Rozumný paušál naznačuje, že predajca má individuálnu dohodu so špedičnou spoločnosťou, alebo má dostatočné skúsenosti so zasielaním tovaru. Ak je suma privysoká, je to iba nástroj na dorovnanie cien, alebo sa vám obchodník snaží naznačiť, že o malé objednávky nemá záujem. Naopak, ak sa odvoláva na tarify prepravcu, naznačuje tým možnú neistotu.

Ak vám predajca pri uzatváraní objednávky náklady na dopravu nevyčísli, je to vážny prešľap. Ak netuší, koľko bude doprava stáť, akoby bol schopný prijať objednávku s platbou vopred?

Istá neistota je tu vždy

Serióznosť predajcu odhalia internetové diskusie a fóra, kde sa zväčša možno stretnúť s negatívnymi skúsenosťami kupujúcich. Pri sondovaní vám môže pomôcť aj Facebook.

Ak ide o začínajúceho predajcu z vidieka, môžete sa na neho popýtať fanúšikov obecnej stránky. Cez vyhľadávač si preverte telefónne číslo obchodu, meno prevádzkovateľa a nezabudnite ani na adresu.

Niekedy však ani rýchly ohlas, dobré referencie a poctivo vyčíslené náklady na doručenie nedokážu byť dostatočne presvedčivé, aby ste si spravili obraz o kvalite predajcu. Pri objednávke by ste sa mali spoľahnúť na dobierkovú formu, ktorú možno pri oneskorenej dodávke kedykoľvek odmietnuť. Je to jediný spôsob, ako zmariť obchod v prípade, že sa obchodník včas nerozhýbe. Je však férové pokúsiť sa vopred objednávku stornovať, aby tovar nemusel cestovať svetom.

Ak nastane sklamanie až po doručení tovaru, vždy máte možnosť vrátiť ho a požiadať o vrátenie peňazí. Obchodník tak musí urobiť v stanovenej lehote. Vašou stratou sú iba náklady na dopravu tovaru späť k predajcovi.