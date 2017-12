Nový oblek dodá ľuďom silu RoboCopa

Oblek tokijského vedeckého tímu s ôsmimi elektrickými motormi, ktoré zosilňujú nositeľove nohy a ruky, by mali uviesť na japonský trh v roku 2012.

12. apr 2010 o 0:00 SITA

Oblek tokijského vedeckého tímu s ôsmimi elektrickými motormi, ktoré zosilňujú nositeľove nohy a ruky, by mali uviesť na japonský trh v roku 2012.

BRATISLAVA. Japonský vedecký tím vytvoril oblek, ktorý môže ľuďom dať silu RoboCopa či Iron Mana. Informoval o tom britský denník Daily Telegraph na svojej webovej stránke.

Oblek z kovu a plastu obsahuje osem elektrických motorov zosilňujúcich nositeľove nohy a ruky a senzory, ktoré okrem detekcie pohybu dokážu prijať hlasové rozkazy. Šigeki Tojama, ktorý vytváral oblek spolu so svojím tímom na Tokijskej univerzite agrikultúry a technológie 15 rokov, plánuje do konca roka založiť firmu na jeho výrobu a predaj.

"Robooblek" by mal doraziť na japonský trh v roku 2012. Najprv sa bude podľa predpokladov predávať za jeden

milión jenov (zhruba 7900 eur), no jeho cena by mala klesnúť zhruba o polovicu s naštartovaním masovej výroby. V súčasnosti sa neplánuje predaj v iných krajinách než v Japonsku.