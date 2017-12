Surfujeme: To najlepšie z fariem, špásy s hudbou

Dnes sa dozviete, čo platí na neodstrániteľné škvrny i to ako sa na svet pozerajú umelci a dokonca s nami nahliadnete do vtáčích hniezd či na farmu.

11. apr 2010 o 10:52 Milan Gigel

Čo sa deje v hniezdach

Ak vám v rušnom meste chýbajú prechádzky po lúkach, lesoch a vlhkom dýchajúcej prírode, možno vás poteší web, ktorý vám odhalí zákulisie hniezdenia vtáčat. Na stránke http://www.beleefdelente.nl/ nájdete webkamery, ktoré nepretržite nazerajú do súkromia operencov. Záleží iba na vás, či ich vystihnete v tých správnych momentoch.

To najlepšie z fariem

Odkiaľ pochádzajú to najlepšie mäso, zelenina, či vajíčka. No predsa z malých fariem, ktoré fungujú podobne, ako tie pred desiatkami rokov. Ak vás zaujíma farmárčenie, alebo chcete zistiť, kde vo vašom okolí zoženiete kvalitné suroviny do hrnca, nenechajte si ujsť nový projekt http://www.farmarcenie.eu.sk/.

Čím na škvrny

Nech svoje oblečenie či výbavu domácnosti zamažete hocičím, vždy sa nájde spôsob, ako škvrny odstrániť aj bez drahých, špecializovaných prípravkov. Zaujímavý receptár prináša webový projekt http://web.extension.illinois.edu/stain/stains.cfm.

Koniec trapasom

Zahraničná pracovná cesta, či návšteva obchodných partnerov môže začať trápne, ak neviete ako presne vysloviť priezviská vašich partnerov. Ak ste si mysleli, že internet vám v tom nepomôže, mýlili ste sa. Stránka http://www.hearnames.com/index.php si berie na mušku nielen tie anglické, ale z celého sveta. Mimochodom, nemáte chuť prispieť výslovnosťou tých našich?

Zabudnuté heslo

Ak nie ste fanúšikmi hesiel a zahodíte každý návod, ktorý sa do domácnosti dostane so škatuľou, môže sa stať, že po roku či dvoch už nemáte vôbec tušenia, aké heslo prednastavil výrobca do vášho WiFi hotspotu, či smerovača. Existuje však katalóg, ktorý vám pomôže. Nájdete ho na stránke http://www.phenoelit-us.org/dpl/dpl.html.

Špásy s hudbou

Chcete sa aspoň na niekoľko minút stáť dirigentom, ktorý zostavuje orchester pre najbližšie vystúpenie vo filharmónii? Potom určite navštívte stránku http://www.incredibox.fr/ a zabavte sa do sýtosti.

Neobyčajný svet

Aj tie najfádnejšie veci môžu cez oči umelcov vyzerať úplne inak, ako ich vnímame v každodennom živote. Zaujímavú galériu nápadov prináša stránka http://www.behance.net/Gallery/Make-Something-Cool-Every-Day-2009/171640, ktorá má na každý deň čosi nové.