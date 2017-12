Svet si raz kúpi Čína. Ak ho nezničí

Čínska nákladna loď mohla zničiť koraly, v urýchľovači mali milióny zrážok a Nepál sa dohodol s Čínou, že sa vlastne nedohodli. A poznáme najkrajšie miesta v slnečnej sústave. Týždeň vo vede.

11. apr 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Populárno-vedecký magazín Scientific American vyhlásil osem najzaujímavejších pohľadov v našej slnečnej sústave. Potešil najmä priaznivcov planéty Saturn, naopak sklamal všetkých tých, ktorí za najúžasnejšiu v celom vesmíre považujú našu Zem.

Na jej zázraky sa na rozdiel od novodobých divov nášho najbližšieho kozmu môže človek aspoň pozrieť. Keďže v Bielom dome radšej zachraňujú americké zdravotníctvo a banky ako skúmajú vesmír, nejaký čas – so všetkou úctou k Číňanom a Rusom – sa to nezmení.

Čína sa zrejme stane lídrom v mnohých oblastiach. No dovtedy si ju budeme spájať s lacným textilom, veľkými sociálnymi rozdielmi a pravidlami, ktoré nedodržiava. Napríklad keď sa jedná o námorné trasy nákladných lodí neďaleko Austrálie.

Potom to môže dopadnúť tak, že koraly nezabije globálne otepľovanie alebo znečisťovanie oceánov, ale obyčajná lodná havária. To vtedy, keď kapitán lode čírou náhodou zablúdi dvanásť kilometrov z predpísanej trasy. Vysvetlite to tomu ekosystému, že je to len nešťastná náhoda a fakt vám nejde o zisk.

Kardiaci raz možno poďakujú drobnej rybke. Danio pásikavé má totiž úžasnú schopnosť obnoviť si pokazené srdce. Má tu unikátnu danosť, že si dokáže obnovovať srdcové bunky. Od poinfarktovej liečby či elixíru mladosti to síce má stále ďaleko, no možno už o niekoľko desiatok rokov nebudeme u lekárov počúvať, že to fajčenie a alkohol naše srdiečko nepoteší.

Mala to byť apokalypsa – tvrdili ľudia, ktorí zvyčajne veria na veci ako že Američania si sami zhodili Dvojičky a svet riadi tajné bratstvo Iluminátov. A vidíte, Veľký hadrónový urýchľovač má za sebou už desať miliónov zrážok (v okamihu publikovania tohto textu si ďalšie statisíce ak nie milióny pokojne prirátajte), a stále je všetko v poriadku.

Pritom nikto triezvo uvažujúci neočakáva od CERN-u koniec sveta, skôr prekvapuje, že tak zložitý stroj ako LHC dokáže vôbec fungovať. Považujme to za technický zázrak. Veď podobne sa ľudia asi tvárili, keď prvý raz uvideli parnú lokomotívu.

Aj keď je to úplne absurdné, hovorí to čosi o súčasnej medzinárodnej politike. Úspechom v nej je, keď sa krajiny síce nedohodnú, ale vydajú spoločné vyhlásenie, že sa dohodli na tom, ako sa vlastne nedohodli. Čína s Nepálom sa takto (ne)dohodli na výške Mount Everestu. Takže do učebníc dopíšeme druhú výšku a budeme čakať, kým si niekto nezmyslí, že najvyššou horou na Zemi je v skutočnosti aj tak nejaká úplne iná.