Apple útočí na reklamný trh Googlu

Na trh mobilnej reklamy vstupuje veľký hráč. Google dúfa, že mu to pomôže striasť protimonopolný úrad.

10. apr 2010 o 0:00 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Apple v lete vtrhne na trh mobilnej reklamy. Šéf spoločnosti Steve Jobs ohlásil, že nová verzia operačného systému pre populárne telefóny iPhone, ktorú Apple plánuje vypustiť v lete tohto roka, bude obsahovať zabudovanú reklamnú platformu iAd. Jobs chce vyťažiť príjmy zo zobrazovania on­line reklamy - trhového priestoru, ktorý dnes kontroluje Google.

Znamená to, že Apple začne predávať a distribuovať reklamu, ktorá sa bude zobrazovať pri programoch bežiacich na iPhone. Príjmy z reklamy si Apple rozdelí s autorom programu (Apple si nechá za distribúciu a sprostredkovanie 40 percent príjmov). Apple vstupuje na potenciálne obrovský trh. Firma doteraz predala 85 miliónov zariadení, ktoré sú schopné reklamu zobrazovať. Podľa Jobsa by počet zobrazení reklamy mohol dosiahnuť jednu miliardu denne.

Nadšená konkurencia



Reklamu na iPhone možno nájsť aj dnes. Predávajú ju menšie spoločnosti, ktoré nemajú centralizovanú distribúciu. Zobrazuje sa ako malý banner na spodnej časti obrazovky mobilu alebo ako malý interaktívny odkaz v rámci programu.

Systém Apple bude priamo súčasťou telefónu, čo mediálnym agentúram umožní vytvárať veľké interaktívne reklamy s videom či malými hrami. Autori programov zas budú môcť reklamu ľahko začleniť do svojho softvéru.

Správa o vstupe veľkého konkurenta by mohla najviac potešiť Google. Silný Apple môže zmierniť tlak regulátorov, pod ktorý sa Google dostal po tom, ako vlani v novembri oznámil, že plánuje kúpiť reklamnú firmu AdMob za trištvrte miliardy dolárov. Transakciu skúmajú americké úrady a podľa agentúry Reuters zvažujú, že ju nepovolia. Po akvizícii AbMob by totiž Google kontroloval pätinu trhu s mobilnou reklamou. Iniciatíva Apple by mohla pohľad úradov dramaticky zmeniť.

Boj o nový trh



Vstupom Apple na trh s mobilnou reklamou sa otvára nová epizóda súboja na poli mobilných zariadení, ktorý sa v najbližších rokoch rozpúta. Zdá sa, že kľúčovými hráčmi budú Apple a Google. Obe firmy majú vlastné mobilné platformy a vlastné reklamné systémy.

Vylúčiť nemožno ani ďalšie firmy. Nokia stále kontroluje podstatnú časť trhu s telefónmi a pripravuje vlastný operačný systém MeGoo. Microsoft v najbližších mesiacoch naplno rozbehne svoju mobilnú verziu Windows 7.

Nová generácia mobilov s prístupom na internet v kombinácii s čoraz rýchlejšími mobilnými sieťami môže byť pre technologické firmy novým veľkým trhom. Šéf Google v Európe John Heirly pred pár mesiacmi vyhlásil, že stolové počítače budú pre užívateľov do troch rokov nepodstatné.