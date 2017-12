Mobily nemajú, faktúry za paušál však platiť musia. Naleteli študentke

Dievčatá dali mobily dobrovoľne Simone. Sľúbila im, že zabezpečí prepis zmluvy na iné osoby, má vraj známeho u mobilného operátora. Prípad už preveruje polícia.

5. apr 2010 o 14:00 Miriam Hojčušová

Dievčatá dali mobily dobrovoľne Simone. Sľúbila im, že zabezpečí prepis zmluvy na iné osoby, má vraj známeho u mobilného operátora. Prípad už preveruje polícia.

NITRA. Stredoškoláčka Simona dostala do problémov už niekoľko mladých ľudí z Nitry a okolia. Nahovorila ich, aby si u mobilného operátora zobrali tri luxusné telefóny a zaviazali sa dva roky platiť paušál. Vraj ich to nebude nič stáť, pretože hneď na druhý deň zabezpečí prepis zmluvy na iné osoby. Mobily si, samozrejme, zobrala.

Mladých ľudí čakalo po niekoľkých týždňoch nepríjemné prekvapenie. Prišla im prvá faktúra za tri paušály v celkovej výške takmer 120 eur. Až vtedy pochopili, že Simona zmluvy na nikoho neprepísala.

Milá a dôveryhodná

Rozprávali sme sa s dvomi poškodenými. Simonu nám opísali ako milú a dôveryhodnú osobu. Tri telefóny pre ňu zobrala aj ich kamarátka.

Tých, ktorí naleteli, však bolo údajne viac. Len vo štvrtok sa prišli k mobilnému operátorovi v Nitre sťažovať dve ďalšie dievčatá aj s rodičmi.

Prípad začala koncom minulého týždňa preverovať polícia. K podrobnostiam sa zatiaľ nevyjadruje. So Simonou sa nám hovoriť nepodarilo - keď zistila, v akej veci voláme, zložila telefón.

Otec policajt

„Mňa s ňou zoznámila spolužiačka, Simona chodí na tú istú strednú školu v Nitre," povedala nám Adriana z dediny pri Nitre.

Simona jej vraj povedala, že tri telefóny potrebuje pre seba, ale na svoje meno si ich zobrať nemôže. S Adrianou išla do predajne mobilného operátora, všetko odkomunikovala a zaplatila aj takmer 300 eur za tri akciové mobily. Zmluvy však podpísala Adriana, ktorá sa v nich zaviazala dva roky platiť takmer 40-eurový paušál za každý telefón.

„Sľúbila, že zmluvy hneď v ten večer prepíše a ja s tým nebudem nič mať. Tvrdila, že nemusím byť ani pri prepise, pretože má známeho u mobilného operátora. Že sa moje údaje v počítači zo zmluvy zmažú a dajú tam iné."

Potom však Adriane prišla faktúra za tri paušály. „Volala som jej, písala SMS, ale neodpovedala," povedala nám maturantka.

Tvrdí, že jej Simona za službu nič neponúkla. „Urobila som to, lebo som jej chcela pomôcť. Povedala, že sa mi nič nemôže stať, pretože má otca policajta."

Pre kamarátku z domova?

Rovnako dopadla Eva z tej istej dediny. Aj jej Simona povedala, že má otca policajta (podľa našich informácií neklamala).

„Tvrdila, že potrebuje tri mobily pre svoju kamarátku, ktorá je z detského domova. Aj som si myslela, že to bude nejaký podvod, bála som sa. No povedala, že to spravili viacerí a nebol s tým problém," konštatovala Eva.

Aj tentoraz všetko u mobilného operátora odkomunikovala Simona, uhradila tiež poplatok za mobily. „Ja som len podpísala zmluvu. Telefóny ani karty som nevidela," dodala Eva.

Simona dokonca na podpísanie zmlúv nahovorila aj Adinu mamu. „Mama išla, ale nedalo sa to, najprv od nej žiadali zaplatiť niekoľko faktúr dopredu," vysvetlila Adriana.

Zarážajúce tiež je, že jedno z dievčat zaviezla Simona až do Bratislavy. Zdôvodnila to tým, že prevádzku v Nitre zatvorili už o 18. hodine. „Ale otvorené boli ďalšie, pokojne mohli ísť tam. No Simonu už zrejme v Nitre poznajú, preto museli ísť podpísať zmluvy do Bratislavy," zauvažovala Saša, kamarátka poškodených.

Za zrušenie zmluvy je pokuta

Adriana chodí do školy, Eva je nezamestnaná. Na zaplatenie faktúr nemajú peniaze. Simona im odkázala, že príde a dajú zmluvy zrušiť. Za každú jednu treba v takomto prípade zaplatiť pokutu 650 eur. U šiestich zrušených zmlúv ide o sumu 3900 eur.

Simona však za dievčatami neprišla. Termín posunula o týždeň. „Dúfame, že sa to vyrieši, ale už tomu neveríme," zhodli sa dievčatá.

Simona im po Saše odkázala, že pokojne môžu ísť aj na políciu. „Ona z tohto vraj nebude mať problémy, keďže je zmluva na naše meno a podpísali sme ju dobrovoľne."

Zmluvy by mohli prepísať

„Ak boli podvedené, nech sa obrátia na políciu," povedal nám hovorca mobilného operátora. Sľúbil, že sa pokúsi k veci zistiť viac, no už sa neozval.

Na informáciách mobilného operátora nám povedali, že riešením pre dievčatá by mohol byť prepis zmluvy na niekoho iného, kto bude telefón naozaj využívať a platiť paušál. Takáto osoba musí mať 18 rokov a nesmie mať podlžnosti voči mobilnému operátorovi.

Dievčatá však mobily nemajú, zobrala ich Simona. „Dajú sa vypátrať, ak ich terajší majiteľ nedal prepáliť softvér," povedala nám operátorka. Poradila tiež, aby si dali dievčatá pre istotu zablokovať karty v mobiloch.

Je však pravdepodobné, že luxusné telefóny zmenili majiteľa bez kariet. V nemenovanej predajni stojí takýto mobil 600 až 700 eur, podľa veľkosti pamäte. Na čiernom trhu sa dá údajne zohnať za 300-400 eur.

Akú úlohu hrá v tejto kauze stredoškoláčka Simona, je zatiaľ nejasné. „Je pravdepodobné, že spolupracovala ešte s ďalšími osobami," povedal nám zdroj.

Adriana a Eva chcú zostať v anonymite. Uvažujú nad trestným oznámením.