Henry Edward Roberts: Muž, ktorý stvoril prapočítač

Pred tridsiatimi piatimi rokmi na štyri mesiace zamestnal Billa Gatesa a udržal nad vodou firmu, z ktorej vznikol Microsoft. Henry Edward Roberts bol nenápadnou postavou počítačového sveta. Bez prvého osobného počítača, ktorý vyrobil, by dnes svet vyze

10. apr 2010 o 0:00 Ondrej Podstupka

ral inak.

Henry Edward Roberts sa narodil v septembri 1941 na Floride do rodiny opravára elektrických spotrebičov. Remeslo jeho otca sa prenieslo aj do jeho záľub a Roberts už na strednej škole postavil vlastný počítač. Na univerzitu v Miami však nastúpil, aby si splnil celkom iný sen – chcel sa stať lekárom. Splnilo sa mu to až o niekoľko desiatok rokov neskôr a medzitým stihol viac-menej náhodou naštartovať technologickú revolúciu.

Otvoril Gatesovi cestu

Od medicíny ho ešte na univerzite na nejaký čas odlákala elektronika. Chcel najprv vyštudovať elektrické inžinierstvo a do medicíny sa pustiť hneď potom. Nepodarilo sa mu nič z toho. Začiatkom šesťdesiatych rokov stretol svoju prvú manželku Joan Clarkovú a čoskoro musel rozmýšľať nad tým, ako uživiť rozrastajúcu sa rodinu.

Narukoval do americkej armády, ktorá ponúkala vybraným vojakom možnosť dokončiť si vzdelanie za štátne peniaze. Armáda ho niekoľko rokov presúvala medzi rôznymi pozíciami na juhu Spojených štátov. Inžiniersky diplom sa mu podarilo získať v roku 1968 a armáda ho poslala vyvíjať laserové zbraňové systémy do Nového Mexika.

Henry Edward Roberts (13. 9. 1941 - 1. 4. 2010) 1962 - nastupuje do armády

1969 - spoluzakladá spoločnosť Micro Instrumentation and Telemetry Systems

1975 - uvádza na trh Altair 8800, prvého predchodcu dnešných osobných počítačov

1976 - predáva svoj podiel v MITS a sťahuje sa s rodinou do Georgie

Pri práci v laboratóriu sa stretol s Forrestom Mimsom. Padli si do oka a spolu s ďalšími kolegami založili firmu Micro Instrumentation and Telemetry Systems. Názov vyberali tak, aby sa skratka čo najviac podobala na skratku MIT, ktorá sa spája s Massachusetts Institute of Technology.

Firma začala vyrábať drobné sady pre elektronických nadšencov. Roberts postupne odkúpil podiely od ostatných spolumajiteľov a prešiel k výrobe kalkulačiek. Prelom pre firmu prišiel v roku 1975.

Roberts navrhol počítač Altair 8800, ktorý je dnes považovaný za prvého predchodcu osobných počítačov. Stroj pôvodne nemal obrazovku ani klávesnicu a prvé programy sa písali na papierovú pásku. „Predpokladal som, že tam vonku je banda šialencov rovnakých ako ja, ktorí by chceli mať vlastný počítač,“ spomínal Roberts na svoj obchodný plán. Predpokladal, že predá ledva dvesto strojov (aj keď banke pri žiadosti o úver tvrdil, že ich dodá najmenej osemsto). Predal ich tisíce.

Začiatkom roka 1975 Robertsa oslovili Bill Gates a Paul Allen. Ponúkli mu programovací jazyk, ktorý otváral pre Altair na tú dobu ohromné možnosti. Roberts program kúpil a Allena zamestnal na plný úväzok. Niekoľko mesiacov zamestnával aj Gatesa. Roberts tvrdil, že tak pomohol udržať nad vodou firmu, z ktorej mal vyrásť dnešný Microsoft.

„Gates bol šikovný, ale boli s ním problémy. Nedalo sa s ním dohodnúť,“ spomína Roberts na najbohatšieho muža na svete, ktorému platil desať dolárov na hodinu. Keď sa chudý dvadsaťročný študent Harvardu a bývalý vojenský dôstojník začali hádať vo firme, bolo dusno. Ani jeden z nich nechcel ustúpiť.

Splnený sen

V roku 1976 bola MITS na vrchole nového trhu s osobnými počítačmi a zarábala milióny dolárov. Roberts však firmu predal a zaviazal sa, že päť rokov nebude počítače vyvíjať. S rodinou sa odsťahovali na malú farmu do Georgie. O desať rokov neskôr sa Robertsovi splnil sen - získal lekársky titul a v roku 1988 si otvoril vlastnú ordináciu.

Technológie ho však bavili po celý život. V jeho ordinácii bol roky funkčný model Altairu 8800, na ktorom bežali jednoduché programy, ktoré sám napísal. Týždeň pred smrťou sa na nemocničnom lôžku pýtal rodiny na tablet iPad - poslednú novinku od Applu. Do nemocnice v Georgii ho prišiel pozrieť aj Gates, ktorého program sa za bežných okolností organizuje na minúty.

„Ed nám dal príležitosť – dvom mladíkom, ktorí sa zaujímali o počítače skôr, ako sa dostali všade – budeme mu navždy vďační. V deň, keď sme rozbehli náš netestovaný softvér na jeho Altairi, bol začiatkom množstva veľkých vecí,“ napísali Gates a Allen v spomienke na Robertsa, ktorý zomrel na zápal pľúc.