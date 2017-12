Obedná pauza: ochráňte huby

Tie hnusné lesné zvieratká sa zas snažia zožrať vaše huby. No nenaštve vás to? Do niiiiich! Všetkým, čím sa dá. Od tenisovej rakety až po bomby. Mushroom Madness 2.

9. apr 2010 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 3 0 Tie hnusné lesné zvieratká sa zas snažia zožrať vaše huby. No nenaštve vás to? Do niiiiich! Všetkým, čím sa dá. Od tenisovej rakety až po bomby. Mushroom Madness 2. Ovládanie:

Myš (ak búšite, pridržaním tlačidla docielite silnejší úder). Za nazbierané mince si upgradujete vlastnosti zbraní a zariadení. Munícia je limitovaná, takže šetrite. Ďalšie bonusy sa ukrývajú aj v škatuliach, tie slabšie sa dajú rozstrieľať, na niektoré už treba kľúč. Bacha na medvede, vtáky a krtky, to sú už vyspelí protivníci. Zlikvidovaním pavúka môžete privolať dážď, teda obnoviť nejaké huby. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.