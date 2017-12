iPod Touch: Brothers in Arms 2: Global Front - lov na nacistov

Po projekte N.O.V.A. sa Gameloft znovu vytiahol a priniesol jednu z najlepších strieľačiek, aké na iPod uzreli svetlo sveta. Brothers in Arms 2: Global Front za to stojí.

9. apr 2010 o 8:00 Ján Kordoš

Druhá svetová vojna, či už v strategických hrách – a v tomto prípade môžete vedľa seba postaviť ako real-time titul alebo šúpete jednotkami na ťahy – alebo tých akčných, je témou tak obohranou, že po nej už ani povestný pes neštekne. Síce občas ešte počuť zavíjanie kdesi za humnami, ale inak ide skôr o nárek hráčov, ktorí si trhajú vlasy a ronia slzy. Lež ešte chvíľu strpenia. Čo tak strieľačku, dokonca aj tú z vlastného pohľadu? Isteže, bolo ich tu tristo, päťsto, ale – ono sme pri tom držali myšku v labke alebo iní zas gamepad a kvedlali páčkami. Teraz nie. Packy na displej iPodu a hybaj ho kosiť nacistov na dotykovom displeji. Zábava? Náramná!

Strieľačky vlastného pohľadu (skratka FPS je síce kratšia, avšak článok predsa musí mať určitý počet znakov) sú stále obľúbeným herným žánrom, preto sa nesmie nik čudovať, že prenikli aj na zariadenie, o ktorom by ste to nepovedali. Ide to, len sme museli dať vývojárom čas a tí v snahe pripraviť dostatočne prirodzené a užívateľsky príjemné ovládanie konečne kápli božskú. Sériu Brothers in Arms poznáme z veľkých herných platforiem, kde sa profiluje skôr ako taktickejšia odnož strieľačiek, v ktorých vydávame príkazy jednotke, komandujeme a jednoducho nebežíme len rovno za nosom a nestrieľame tupých nepriateľov. Vo verzii pre iPod sa pred viac než rokom objavila arkádová verzia, ktorá trpela pôrodnými bolesťami doposiaľ nepublikovaného herného žánru. Po roku prišlo pokračovanie a to je zážitkom, ktorý premeškať by bola škoda.

Príbehovo nie je hra dôležitá. Pátrate po bratovi, ktorý je prehlasovaný za mŕtveho, no v priebehu piatich kampaní (rátajúc tutoriál) sa dozviete iné skutočnosti. A prestrieľate sa jednou, dvomi a možno i viacerými kopami nemeckých vojakov. Základom lákavej FPS-ky je totiž – a hovorte si čo chcete – spracovanie. To v Brothers in Arms 2: Global Front je nadmieru kvalitné a engine hry je dostatočne rýchly, zvláda i exteriéry, takže na menšom displeji si užijete i graficky kvalitne spracované priestranstvá. Navyše sú lokácie rôznorodé, takže sa presúvate z horúceho severu Afriky a púštnych oblastí do civilizovanejšej Sicílie, užijete si i Normandiu (je to predsa WWII) a poprechádzate sa i po iných európskych metropolách. Celkovo tu máme päticu kampaní s 13 úrovňami, čo vystačí na niekoľko hodín chytľavej zábavy.

Ako sa strieľačky hrajú, netreba zdĺhavo vysvetľovať. Zbraňový arzenál nevybočuje z tradícii: máme tu pušku s ôsmymi nábojmi, automat, RPG alebo sniperku. Dostačujúci materiál k likvidovaniu nepriateľov dopĺňa možnosť odviezť sa na korbe džípu a pomáhať kamarátom streľbou z kanónu. Podobne sa popasujete s protivníkmi guľometom tanku alebo si dokonca i zalietate – tentoraz však bez streľby - a nechýbajú ani statické zbrane hromadného ničenia. Hromadného preto, že nepriateľov pri nich padne k zemi hromada a doslova ich kosíte. Robiť teda bude čo. Princíp je kombináciou arkádovej strieľačky, ktoré sa riadia heslom „strieľam po všetkom, čo vidím“ a skrývania sa za prekážky na lineárnej ceste vpred. Výsledok je prostý: spravíte pár krokov, zjavia sa nepriatelia, tak sa ukryjete, prípadne ukážete ostrostrelecké schopnosti, všetko vystrieľate ako ružičky na kolotočoch a ide sa ďalej, kde vás čaká podobná zábava. Funguje to, len nesmiete mať prehnane náročné nároky.

Všetko vám totiž prejde do prstov vďaka príjemne navrhnutému ovládaniu. Má síce menšie chybičky krásy, niektoré veci nie sú dotiahnuté do konca tak, ako by sme si predstavovali, ale frflanie si necháme na neskôr. Pohyb postavy – keďže všetko, nezabúdajme, sledujete z vlastného pohľadu – ovládate imaginárnym analógom v ľavej spodnej časti obrazovky, rozhliadate sa pohybom prstu v inej časti obrazovky, streľbu aktivujete stlačením príslušnej ikony, podobne funguje priľahnutie k prekážke, hod granátom, presnejšie mierenie, pokľaknutie a podobne. Naučiť sa základy je jednoduché, rýchlo si osvojíte rozmiestnenie tlačidiel a naučíte sa ovládať hru tak, aby ste prstami zbytočne nešibrinkovali po hernej ploche, ktorú potrebujete predsa vidieť. Problémy nastanú pri miestach s menšou možnosťou pohybu alebo stiesnených interiéroch, kedy nebudete vedieť, prečo sa postava nehýbe dopredu. Zavadzia totiž prekážka, na ktorú nevidíte a musíte sa pozrieť smerom nadol. V istých prípadoch je náročné zladiť rýchly presun pohľadu a pohybu so vzniknutou situáciou, všetko však rieši automatické zameriavanie protivníka, v ktorého blízkosti sa nachádza zameriavací kríž.

Niekedy to vyzerá ako na strelnici – nepriatelia totiž žiadnou umelou inteligenciou nedisponujú, skript im prikáže, kam majú ísť a idú tam, v prípade neustále respawnu sa musí hráč dostať na určité miesto, aby sa nacisti nevyrojili ako komáre v lete. Arkádovosť však hre vôbec nevadí, dokonca je práve preto zábavná. Príliš zložité koncepty a taktickejšie manévre by bolo náročnejšie realizovať, takto si človek užije adrenalínový pochod do nepriateľského tylu. Dej sa posúva prostredníctvom rozhovorov medzi vojakmi v engine hry a hoci atmosféru bratov v boji príliš nenavodzujú – je to predsa len menšia hra, než „veľká“ – dostatočne sa tešíte na ďalšiu úroveň. A to za tých pár euro už stojí. Multiplayer je prítomný pre šiestich hráčov, takže ak máte chuť otestovať svoje schopnosti proti iným hráčom, táto možnosť tu je. Po projekte N.O.V.A. sa Gameloft znovu vytiahol a priniesol jednu z najlepších strieľačiek, aké na iPod uzreli svetlo sveta. Brothers in Arms 2: Global Front dokazuje, že aj na malé prístroje sa dajú robiť hry s veľkou hrateľnosťou.

HODNOTENIE: 8 / 10