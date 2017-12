France Telecom chce investovať v Afrike 7 miliárd eur

Francúzska telekomunikačná spoločnosť France Telecom plánuje v najbližších piatich rokoch investovať do trhov na Blízkom východe a v Afrike okolo 7 miliárd eur.

8. apr 2010 o 15:15 TASR

PARIZ. Povedal to výkonný riaditeľ Stephane Richard. Investície sú súčasťou plánu spoločnosti zdvojnásobiť v budúcich rokoch tržby z nových ekonomík.

V súčasnosti sa tieto trhy podieľajú na tržbách najväčšej francúzskej telekomunikačnej spoločnosti zhruba 7 %, čo v aktuálnych číslach znamená približne 3,3 miliardy eur. "Bolo by ideálne, ak by sme sa na trhy Blízkeho východu a Afriky dostávali najmä cez kúpu tamojších aktív," povedal Richard. "Možno nakoniec budeme musieť kupovať licencie od krajiny ku krajine, ale aj to je cesta," dodal.

Viaceré veľké telekomunikačné spoločnosti sa snažia získať najmä africký trh, ktorý ponúka väčšie šance na zvýšenie tržieb než nasýtené domáce trhy. Minulý mesiac napríklad indická firma Bharti Airtel kúpila za 9 miliárd USD (6,75 miliardy eur) od kuvajtskej spoločnosti Zain aktíva v 15 afrických štátoch.

Informovala o tom agentúra Bloomberg.