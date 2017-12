Kontroverzná protipirátska DRM ochrana UbiSoftu škodí legálnym zákazníkom

8. apr 2010 o 12:45 Ján Kordoš

Austrálski hráči vlastniaci legálnu kópiu stratégie The Settlers 7: Path to a Kingdom dostali nefunkčné sériové kľúče, takže sa k hraniu nedostali. Navyše počas veľkonočných sviatkov bolo stabilné pripojenie skôr výnimkou a servery UbiSoftu jednoducho nezvládali plniť svoju funkciu. Prišlo tak k najhoršiemu, čoho sa viacerí obávali: majitelia hry, ktorí si ju zakúpili, nemohli daný titul ani spustiť – hoci aj v singleplayeri – pretože k hraniu je potrebné byť v online spojení so servermi UbiSoftu.

Majitelia nie príliš stabilného internetového pripojenia sa neradujú, no služba nefunguje práve kvôli neschopnému UbiSoftu, ktorý chybu priznal a za výpadky sa ospravedlňuje. Podložil to však tým najhorším možným vyjadrením, podľa ktorého je to dôsledok aktívneho boja proti pirátskym verziám hier. Veľmi nešťastná formulácia a výsledkom protipirátskych opatrení trpia platiaci hráči. UbiSoft to vie a radšej oželie niekoľko nespokojných zákazníkov, akoby mal podľahnúť tlaku verejnosti a pristúpiť na rozumnejšiu ochranu proti pirátom.

Prednedávnom sa navyše objavila informácia o tom, že táto ochrana bola prelomená v prípade hry Assassin’s Creed 2. Treba priznať, že takto si férové správanie sa k zákazníkom predstavuje málokto.

Zdroj: Shacknews, Eurogamer