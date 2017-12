Producent série Battlefield odchádza z DICE

8. apr 2010 o 11:40 Ján Kordoš

Fanúšikov preto veľmi nepoteší informácia, že vedúci producent celej série Battlefield Gordon van Dyke odchádza po štyroch rokoch zo švédskeho, vývojárskeho štúdia DICE. Výrazná zmena pre vydavateľa, spoločnosť Electronic Arts, sa však nekoná, van Dyke odchádza na novú pozíciu do Visceral Games. Bývalé EA Redwood Shores vydalo napríklad vynikajúci Dead Space, ale aj nudného Krstného Otca 2 či nedávno pekelne krvavé Dante’s Inferno. Momentálne sa vo Visceral Games pracuje na Dead Space 2 a The Ripper.

Taktiež sa šušká o tajnom projekte, ktorý zatiaľ nebol verejnosti bližšie predstavený a práve ten by mohol vznikať pod palcom Gordona van Dyke. Ani v DICE však nezaháľajú. Okrem nového obsahu pre Bad Company 2 by sme sa konečne mali dočkať PC verzie Battlefieldu 1943 a keďže týmto švédskym kutilom multiplayer ide, postarajú sa o podporu viacerých hráčov očakávaného Medal of Honor.

Zdroj: Shacknews, Joystiq