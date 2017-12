Lovci možno našli neznámy druh cicavca

Orientálny yeti či plaziaci sa drak. To by mohli byť nedávno objavené živočíšne druhy.

7. apr 2010 o 15:11 Tomáš Prokopčák, Tomáš Prokopčák

Je to naozaj nový druhy cicavca alebo iba chorá cibetka?(Zdroj: Imaginechina)





BRATISLAVA. Lovci v strednej Číne chytili zvláštne zviera. Vystrašený asi šesťdesiatcentimetrový cicavec (na snímke Imaginechina) bez srsti trošku pripomínal malého medveďa, no chvost mal ako kengura. Podľa lovcov, ktorí tvora okamžite nazvali "orientálny yeti", navyše vrieskal ako mačka.

Čínski vedci teraz chcú preskúmať DNA tohto čudného tvora a zistiť, či ide naozaj o nový druh. Niektorí odborníci si totiž myslia, že toto ružové bezsrsté stvorenie je iba vážne chorá cibetka. „Ak by to bol nový druh, bol by som veľmi prekvapený,“ komentoval údajný čínsky objav oxfordský vedec George McGavin pre britský denník Guardian.

Nový živočíšny druh však odborníci našli na severe Filipín. Asi dvojmetrový jašter príbuzný varanovi sa dosiaľ ukrýval na stromoch. Zviera, ktoré sa živí výhradne ovocím, sa však ľudí bálo, pretože domorodci ho pre jeho kvalitné mäso lovili. Pred vedcami sa tak plaz až dosiaľ skrýval, aj keď jestvovali jeho snímky z roku 2001. Že nakoniec ide o nový druh, potvrdilo skúmanie DNA.