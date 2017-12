Discovery pristál na vesmírnej stanici

Americký raketoplán Discovery dnes pristál na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Porucha veľkej parabolickej antény vyradila radarové navádzanie na palube raketoplánu

7. apr 2010 o 11:36 TASR

HOUSTON. . Astronauti sa preto pri stretnutí vo výške 346 kilometrov nad Zemou museli spoľahnúť na iné navigačné prístroje.

Astronauti pomocou technického vybavenia na ISS pošlú kontrolnému centru podrobné laserové zábery krídiel a nosu raketoplánu, ktoré boli zhotovené v utorok. Ich odoslaniu však zabránila porucha antény.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) potrebuje zosumarizovať údaje, aby mal istotu, že na Discovery pri štarte nevznikli škody, ktoré by mohli o 11 dní ohroziť návrat raketoplánu. Discovery a jeho sedemčlenná posádka doviezla na ISS zásoby a ďalšie zariadenie. To by malo stanicu udržať v chode dlho po tom, ako NASA tento rok ukončí svoj program raketoplánov.

Raketoplán odštartoval v pondelok o 6.21 h miestneho času (12.21 h SELČ) ešte pred východom slnka. Išlo zrejme o posledný štart za tmy. Po tejto misii poletia raketoplány na obežnú dráhu už len trikrát: v máji (Atlantis), v júli (Endeavour) a v septembri (Discovery).