Ako si vybrať fotorámik

Otestovali sme sedem najdostupnejších elektronických fotorámikov. Od Philipsu, Hamy, Sony, Samsungu, Braunu a Toshiby.

7. apr 2010 o 12:00 Milan Gigel

Jedni ich zatracujú kvôli zbytočnosti, iní ich vychvaľujú preto, že im vyniesli z disku na oči digitálne fotografie, ktoré zapadali prachom. Aké sú digitálne fotorámiky a čo od nich možno očakávať? Otestovali sme tie najdostupnejšie.

Fotorámik nie je elektronickou hračkou pre každého. Ocenia ho tí, čo radi spomínajú pri snímkach na zaujímavé momenty bez toho, aby niesli ťarchu technológií. Stačí iba nakopírovať snímky do internej pamäti, na USB kľúč či pamäťovú kartu a budú sa na displeji striedať v nekonečnom cykle. Elektronický fotoalbum poteší starých rodičov snímkami vnúčat, oživí neosobný pracovný stôl v kancelárii a pripomenie radostné chvíle v obývačke, kuchyni, či tam kde trávime väčšinu svojho času.

Kvality rámika odhalí moment, keď sa rozhodnete prerušiť automatické cyklovanie snímok a vytvoriť si albumy z tých, čo vám robia najviac radosti. Neraz sme mali pocit, že výrobcovia na používateľa kašľú a robia všetko pre to, aby fotorámik zunoval skôr, ako si ho zamilujete.

Displej rozhoduje

Nech sa dizajnéri akokoľvek snažia zaujať svojou prácou, vždy je to displej ktorý rozhodne o tom, ako budú snímky vyzerať. Rozlíšenie určí detailnosť zobrazenia, uhlopriečka komfort pri prehliadaní. Nie vždy platí, že s väčšou uhlopriečkou možno očakávať krajší obraz.

Narozdiel od televízora či notebooku, fotorámik je zväčša umiestnený tak, že všetky obmedzenia displeja sa prejavia v plnom rozsahu. Preto veľmi rozhoduje, ako vyzerá jeho obraz pri bočnom pohľade a či sa na jeho povrchu neodrážajú všetky svetelné zdroje v miestnosti.

Aj keď naleštené rámiky vyzerajú na pulte predajne najlepšie, tie s matným displejom nás akosi oslovili viac. Výnimkou sú iba tie modely, ktoré majú svetelný senzor, ktorý dokáže prispôsobiť jas okoliu. Väčšina výrobcov má rovnakú stratégiu – žiarivé, priam neprirodzené farby a vysoký jas priťahujú pozornosť. To je však v konflikte s večerným prostredím bytu, kde takéto vnemy pôsobia viac ako rušivo.

Áno, každý fotorámik je možné vypnúť, človeka však až prirýchlo omrzí každodenné zapínanie a vypínanie. Ak sa podsvietenie utlmí automaticky, alebo sa rámik na noc sám vypne, aby sa ráno naštartoval, je to veľké plus.

Veľké pamäte už nie sú „in“

Pri teste fotorámikov sme zistili, že nie je dôležité, koľko internej pamäte rámik má, pretože ceny pamäťových kariet sú také nízke, že sa za zabudovanú pamäť navyše neoplatí priplácať. Nielenže sa snímky na karte spravujú na počítači omnoho jednoduchšie a bez káblov, ale neraz sú pamäťové karty aj rýchlejšie, ako pamäte používané v rámikoch.

Interná pamäť je plusom iba v prípade, ak chcete využiť automatické kopírovanie snímok z pamäťovej karty do rámika bez použitia počítača. Je to praktické ak ste rámik podarovali rodičom, a chcete im pri každej návšteve čosi do ich digitálneho archívu pridať.

Je výhodné, ak má rámik slot na rovnaké pamäťové karty, aké používate vo fotoaparáte, kamere či mobilnom teleóne bežne. Využiť môžete nielen tie staršie s menšou kapacitou, ale hneď si môžete prehliadnuť čo ste nafotili. Secure Digital je štandardom, podpora pre xD Picture či Compact Flash je dostupná iba pri niektorých modeloch.

Formáty sú chytákom

Mnohí výrobcovia sa z fotorámiku snažia urobiť multimediálne centrum. Sľubujú prehrávanie hudby na mizerných reproduktoroch, filmy na miniatúrnych displejoch a nie je výnimkou, ak má fotorámik zabudovaný aj DVB tuner pre sledovanie televízie. Naznačuje to, že mnohé modely vychádzajú z technológií lacných dvd prehrávačov a vreckových prehrávačov s tým, že do vienka dostali väčší displej.

Pre niekoho môžu byť tieto bonusy lákavé, máme však pocit že v domácnosti je mnoho lepších zariadení, na ktorých si možno filmy a hudbu vychutnať s vyššou dávkou komfortu. Niekedy sa stáva, že k rámiku je možné pomocou výstupov pripojiť aj externú audioaparatúru, či priamo televízor. Vtedy nad týmito rozšíreniami možno uvažovať.

Internet je milým plusom

Ak dokáže fotorámik komunikovať s okolím, je to rozhodne plus. Voliteľné bluetooth moduly umožnia sťahovanie fotografií priamo z mobilu, zabudované WiFi dokáže zobrazovať galérie zo služieb, akými je Flickr alebo Picasa. Má to čosi do seba, avšak ak ste doposiaľ tieto služby nepoužívali, kvôli fotorámiku sa nebudete obťažovať meniť svoje návyky.

Technologických nadšencov táto nadstavba poteší, menej skúsený používateľ sa môže ocitnúť v situácii, kedy nebude tušiť, ako všetko k plnej spokojnosti sprevádzkovať. Odpovede v návode na použitie nenájde.

Komfort ovládania sa líši

Sú dva prístupy výrobcov k fotorámikom. Lajdáci použijú čip a firmvér zo stolového DVD prehrávača a s výnimkou nového grafického šatu sa nesnažia porozmýšľať nad tým, ako používateľovi uľahčiť používanie. V takomto prípade je to iba sekvenčný prehliadač multimédií, ktorý je možné ovládať nepohodlnými tlačidlami umiestnenými na rube, alebo infračerveným diaľkovým ovládačom.

Z času na čas sa objaví inovácia vo forme dotykového pásika s virtuálnymi tlačidlami, či pomôcok, ktoré na displeji ukazujú umiestnenie tlačidiel na rube, k pohodliu to však priveľmi nepridá.

Tí druhí vnímajú fotorámik ako nadstavbu digitálneho fotoaparátu a logiku ovládania čerpajú tu. Predsa len, fotografie sú úplne iná káva, ako videá uložené na placatom disku. V takomto prípade možno očakávať fotografické funkcie, ktoré sú každodennou samozrejmosťou a dotýkajú sa fotografií bezprostredne. Tento druh fotorámikov oslovil nás.

So spotrebou si hlavu nelámte

Možno si hovoríte, že fotorámik je iba ďalším žrútom energie v domácnosti. Nie je to však pravda.

Aj keď mnohí úplne kašlú na úspornú prevádzku a nemajú tušenia, že v noci možno energiou šetriť, objavili sme, že medzi uhlopriečkou a spotrebou existuje nepísané pravidlo. Väčšina fotorámikov má podobný príkon vo wattoch, ako veľkosť uhlopriečky v palcoch.

Philips Clock Radio AJL303

Philips Clock Radio AJL303 Príkon: 3W

Displej: 3.5“, 320x240, 4:3

Výbava: tlačidlové ovládanie, SD čítačka, FM tuner, budenie

Formáty: JPG, MP3, WMA

Dostupnosť: Alza.sk, 70,52 €

Fotorámik na nočný stolík s uhladeným dizajnom a praktickými funkciami. Kým budete zaspávať s časovačom pri svojej vlastnej, či relaxačnej hudbe, ráno vás zobudí jeden z dvojice prednastavených budíkov, hoci aj spravodajstvom z FM éteru.

Displej s malým rozlíšením síce neodhalí detaily fotografií, je však dobre sledovateľný aj z bočných uhlov a kliknutím na tlačidlo je možné meniť intenzitu jeho podsvietenia či úplne vypnúť jeho displej.

Farby sú ostré, priam kanárikové, aby potlačili slabšie rozlíšenie displeja. Prepínanie albumov či hudby nie je so skrytými tlačidlami vzadu príliš pohodlné, očakáva sa skôr automatické prehrávanie obsahu. Najpoužívanejšie tlačidlá sú vpravo, tie menej dôležité na zadnom paneli. Je to síce úplne mala škatuľka s plechovým monofónnym zvukom, ale hrá až prekvapivo hlasite. Ovládanie hlasitosti je analógové, čo je fajn, ak však vypadne prúd, do práce zaspíte.

Tento spálňový fotorámik hodnotíme ako dobre spracovaný interiérový doplnok, ktorý osloví priaznivcov rádiobudíkov. Super dizajn, ešte lepšie spracovanie a používateľské prostredie v ktorom sa človek nestratí podľa nášho názoru sklamať nedokážu.

Hama 8“ + DVB-T

Hama 8“ + DVB-T Príkon: 7W

Displej: 8“, 800x600, 4:3, 250 cdm2, 500:1

Výbava: DVB-T, video out, audio out, SDHC, MS, USB, otočný stojan, diaľkový ovládač, 16MB

Formáty: JPG, MP3, MJEPEG, AVI, MPEG1/2, MPEG4, s titulkami, ale bez MKV

Dostupnosť: Alza.sk, 106,46 €

Má vzhľad elegantného fotorámiku, má však zabudovaný digitálny televízny prijímač a multimediálny prehrávač, ktorý si poradí aj s náročnejšími formátmi. TN displej stráca pri bočných pohľadoch podstatnú časť kontrastu a farebnosti, jemné prechody farieb majú odstupňované farebné kroky, ktoré kazia celkový dojem. Je svižný a má rýchly čip na dekompresiu multimédií, lokalizácia však chýba.

Úplne skryté tlačidlá na ovládanie používanie neobmedzujú, pretože je vo výbave aj diaľkový ovládač. Zaujímavosťou je výstup na pripojenie externých audio-video zariadení.

Vzhľadom na prehrávanie filmových formátov a hudby hodnotíme ozvučenie ako podpriemerné, zvuk bol o poznanie horší ako pri malom rádiobudíku, čo určite zamrzí. Výhrady máme k používateľskému rozhraniu, ktoré nedáva používateľovi príliš priestoru pre ovládanie. Je to, akoby ste zobrali firmvér zo starého DVD prehrávača, alebo zastaralej linuxovej distribúcie a miestami mu dodali trochu grafiky.

Tento fotorámik síce prehráva videá, zobrazuje televízne vysielanie a možné je prepojiť ho s obývačkovou aparatúrou, jeho displej a zvuk majú však slabú kvalitu a pri prehliadaní fotografií je vážnou bariérou zle riešený firmvér. Je to príklad zariadenia, ktoré chce dokázať všetko, avšak nie do hĺbky.

Sony DPF-X1000

Sony DPF-X1000 Príkon: 10W

Displej: 10“, 1024x600, 16:9, fotosenzor

Výbava: SD, MS, CF, xD Picture, HDMI, USB in/out, polohový senzor, voliteľne BT, 2GB

Formáty: JPG, RAW

Dostupnosť: Alza.sk, 293,99 €

Luxusné vyhotovenie nielen materiálmi, ale aj dizajnom. Nejde o obyčajný sekvenčný prehliadač snímok ale pod kapotou beží softvér, ktorý má kreatívne režimy zobrazenia a retuše fotografií. Koláže, kombinovanie snímok či iné formy zobrazenia majú požadovanú hĺbku. Na každom kroku cítiť, že stredobodom pozornosti je prezentácia fotografií tak, ako to výrobca dokázal už niekoľkokrát ukázať pri iných produktoch. A to nielen v slede snímok, ale aj pri albumoch, ktoré možno aktívne tvoriť.

Komunikuje v češtine a pochváliť sa môže displejom bez rušivého podsvietenia, ktorý má dobre sledovateľný obraz aj z bočných uhlov. Optimalizuje čiernu, prispôsobuje jas okolitému prostrediu, aby farby boli čo najvernejšie. Má funkciu budenia a pokročilého šetrenia energiou, ktorá funguje tak, že večer fotorámik zaspí a ráno sa opäť preberie k životu. Automaticky reaguje na otočenie o 90 stupňov, cez HDMI výstup je možné zreplikovať obraz na veľkú uhlopriečku.

Pôsobí veľmi reprezentatívne aj na pracovnom stole, kde je na očiach jeho rubová časť. Všetky konektory je možné prekryť vkusnými krytkami, ktoré vytvoria jednoliaty zadný panel. Nedokáže síce prehrávať hudbu ani videá, s fotografiami dokáže všetko, čo sa žiada. Vrátane retuší.

Ak by sme mali prstom ukázať na fotorámik, ktorý nás zaujal najviac, bude to určite tento model. Berie fotografie v ich plnej podstate a snaží sa ich prezentovať v prirodzenej forme s maximom komfortu. Ak by podobným smerom šiel vývoj softvéru aj pri iných modeloch, bol by to výrazný prínos.

Samsung SPF 87H

Samsung SPF 87H Príkon: 4W

Displej: 8“, 800x480, LED, 16:9, 250 cdm2, 500:1

Výbava: 1GB, SD, USB, miniUSB, minimonitor

Formáty: JPG

Dostupnosť: Alza.sk, 86,21 €

Šmrncovný ornamentový rub upúta na pracovnom stole a s dizajnom je to rovnako skvelé pri pohľade z ľubovoľnej strany. Ak poznáte televízory tohto výrobcu, máte úplne jasno v tom, aké dizajnérske prvky môžete očakávať. Zobrazenie LED panelu je pomerne hrubé a aj z väčšej vzdialenosti je cítiť jeho rastrovanie. Farebnosť je uspokojivá, rovnako ako kvalita zobrazenia pri sledovaní z bočných uhlov.

Jednoduché a prostoduché ovládanie v ktorom sa človek nestratí však nedokáže ponúknuť viac, ako manažérsky kalendár a cyklujúce fotografie nasledujúce v rade za sebou. Akoby výrobca očakával, že do rámika raz nahráte fotografie a všetko necháte na neho.

Doplnkovou funkciou je využitie v úlohe doplnkového USB monitora pripojeného k počítaču, k čomu je potrebný softvér dostupný na webe výrobcu. V ponuke je pre systémy XP a Vista, pri pokuse inštalovať ho na novú sedmičku sme neuspeli.

Tento fotorámik je síce pekný, všetka radosť však končí pri pohľade na jeho displej a prvé kliknutie na tlačidlá, aby ste tok fotografií na displeji usmernili. Je tu síce na displeji krásna tlačidlová nápoveda, aby ich bolo možné na rube nahmatať, chýbajú mu však softvérové funkcie, ktoré by ho spravili užitočnejším.

Braun Digiframe 1180

Braun Digiframe 1180 Príkon: 17W

Displej: 11.3“, 800x480

Výbava: USB, SD, MS, CF, 512MB

Formáty: JPG, MJPEG, MPEG 1/2/4, MP3

Dostupnosť: Alza.sk, 176,38 €

Komunikuje v nemčine a čo zamrzí najviac je jeho nerovnomerné, prebudené podsvietenie, ktoré ešte viac zvýrazňuje rastrovanie obrazu. Farebnosťou zobrazenia sme však boli príjemne prekvapení a pri bočnom pohľade sme nezaznamenali výraznejší pokles kontrastu. Iba jas, akoby s bočným uhlom stúpal.

Jednoduchý, nedopracovaný firmvér si poradí s fotografiami, ale aj hudbou a filmami v podporovaných formátoch. Čo firmvéru chýba je grafické spracovanie, ktoré akoby vypadlo z oka starým, čínskym prehrávačom, kde záleží viac na funkčnosti, ako komforte.

Trochu nám prekážal naleštený finiš širokého rámu, ktoré je vyrobené z lacného plexiskla, na ktorom sa vytvoria škrabance aj pri obyčajnom pretretí jemnou prachovkou. Aj konštrukcia je svojská. Skrutky držia plexisklový rám na šasi, ktoré pripomína priemyselný počítač, určite nejde o pôvodný návrh fotorámiku. Zvláštnosťou je aj biele diaľkové ovládanie k čiernemu fotorámu.

Tento fotorámik technologicky za ostatnými rivalmi výrazne zaostával a nízkorozpočtové vyhotovenie bolo cítiť na viacerých miestach. Nezakrytovaný slot CF karty, skladačková konštrukcia a nedotiahnutý firmvér v nás dobrý dojem nezanechali.

Toshiba Air1000

Toshiba Air1000 Príkon: 9W

Displej: 10“, 800x600, 16:9, LED, 180 cdm2, 400:1

Výbava: 1GB, WiFi, 30 min batéria, polohový snímač, dotykový pásik, diaľkový ovládač

Formáty: JPG, BMP, MP3, MJPG, WMA, AVI, MOV

Dostupnosť: Alza.sk, 187,71 €

Pohľadný fotorámik s oblými krivkami, zvučnou značkou a zabudovaným WiFi modulom je lákadlom každého technologického nadšenca. Nie je však všetko zlato, čo sa blyští a tak musíme hneď na úvod poukázať na príliš pomalú odozvu, ktorá je spôsobená slabým procesorom. Či použijete diaľkové ovládanie s nie príliš zrozumiteľnými symbolmi, alebo siahnete po dotykovom riadkovom senzore umiestnenom na spodnej časti displeja, často máte pocit, že vás rámik nevníma. Je to defekt, cez ktorý sa preniesť nemožno.

Zobrazenie je na dobrej úrovni, len podsvietenie treba pre plnú spokojnosť jemne utlmiť, aby zanikla jeho nerovnomernosť. Horšie je to s ozvučením. Je nevýrazné, huhňavé a úplne nevhodné na počúvanie sľubovaných internetových rádií či hudby. Podarilo sa nám bez problému vytvoriť zabezpečené spojenie s internetom, otvorili sme fotogalérie z internetových služieb tak, aby sme mohli aktualizovať zobrazenie hoci aj z druhého konca zamegule.

Tento fotorámik nás sklamal, pretože nám nevedel zabezpečiť to, čo výrobca avizoval na škatuli. Mizerný zvuk a procesor so slimačím tempom v nás zabili chuť na využívanie internetových služieb. Takto nejako končia projekty, kde dobrá myšlienka nie je dotiahnutá do konca. Nezachráni to ani zabudovaná batéria s 30-minútovou výdržou.

Braun Digiframe 3200

Braun Digiframe 3200 Príkon: 103W

Displej: 32“, 1366x768, 16:9

Výbava: USB, SD, MS, CF, 512MB, dotykové ovládanie, diaľkový ovládač

Formáty: JPG, MJPEG, MPEG 1/2/4, MP3

Dostupnosť: Alza.sk, 1019 €

Nie je pravidlom, že fotorámik musí mať malú uhlopriečku displeja. V ponuke predajcov sa nájdu aj reprezentatívne modely, ktoré je možné zavesiť na stenu namiesto skutočného obrazu, aby doplnili interiér tou správnou atmosférou. Áno túto funkciu ponúkajú aj niektorí výrobcovia televízorov, avšak ak dvaja robia to isté, nikdy to nie je úplne rovnaké.

Tento model sa svojim firmvérom v ničom nelíši od testovaného Braun Digiframe 1180, a nie je toho mnoho, čo možno pochváliť. Pozornosť si však zasluhuje vyhotovenie, ktoré je skutočne výnimočné. Rám z tvrdého dreva s povrchovou úpravou, plastová pasparta s dotykovým ovládaním a dobre spracovaný držiak pre montáž na stenu dokážu zaujať. Aj zobrazenie LCD panelu zodpovedá tomu, čo od neho človek očakáva.

Tento fotorámik síce nedokáže nahradiť televízny prijímač, dokáže však vyčariť úžasnú atmosféru v modernom interiéri, kde majú byť technológie osobnejšie a menej násilné. Aj keď nejde o technologický trhák a je toho mnoho, čo možno vo firmvéri vylepšiť, zaslúžil si naše uznanie.