Z Infinity Ward (Call of Duty) utekajú ďalší dôležití vývojári

7. apr 2010 o 10:00 Ján Kordoš

Po odchode dvoch zakladateľov, ktorí opustili štúdio založené pred ôsmimi rokmi, sa rozpútali diskusie o dôvodoch tohto nečakaného úteku z teplých miest. Infinity Ward si Activision stráži ako oko v hlave, séria Call of Duty totiž patrí medzi tie, ktoré najviac zarábajú. Pravidelne dodržiava ročný cyklus vydávaných pokračovaní, čo napokon vyústilo k tomu, aby na hre pracovali dva vývojárske tímy.

Odchod Jasona Westa a Vince Zampellu napokon ukázal, že v Infinity Ward napokon nie sú všetci až tak šťastní tým, ako so značkou Activision nakladá a kam sa ju snaží dotiahnuť. Navyše momentálne najväčší herný gigant pozdržal vyplácanie odmien za posledný diel Modern Warfare 2. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo West a Zampella odišli. Prečo to Activision, ktorý je stále aj napriek finančnej kríze v čiernych číslach, spravil? Nepríjemná nálada medzi Infinity Ward a Activisionom panuje už dlhšiu dobu a omeškaním vyplatených bonusov chce udržať vývojársky tím čo najdlhšie pohromade.

Nedarí sa to. Infinity Ward opustili ďalší dvaja dôležitý ľudia: Todd Alderman, hlavný dizajner multiplayeru, ktorému môžeme vďačiť za systém uvedený v pôvodnom Modern Warfare a Francesco Gigliotti, hlavný programátor vývojárskeho tímu! Obaja boli dlhodobí zamestnanci Infinity Ward a o svoju budúcnosť sa strachovať nemusia. Za tieto peripetia môže Activision sám.

Pôvodne totiž prehlasoval o prehľadávaní internej korešpondencie bývalých zamestnancov, v ktorej našiel náznaky o spolupráci s konkurenčnou spoločnosťou Electronic Arts, ktorú nemienil tolerovať. O nevyplatených prémiách akoby náhodou pomlčal. Uvidíme ako dopadne najnovšie Call of Duty (hru má v rukách štúdio Treyarch), či sa Infinity Ward rozpadne a kam zamieria jeho bývalí zamestnanci.

Zdroj: Kotaku