Čerství majitelia iPadov hlásia prvé problémy s Wi-Fi

Spustenie predaja produktovej novinky firmy Apple bolo veľkým komerčným úspechom. Hneď v prvý deň sa predalo 300 tisíc iPadov. Ich užívatelia sa však hromadne sťažujú na problémy s Wi-Fi pripojením. Problém už nepriamo uznal aj samotný výrobca a na svojom

Washington 6. apríla (TASR) užívateľskom fóre navrhol niekoľko riešení.

Tisíce užívateľov zaplavili internetové fórum technickej podpory majiteľov nových iPadov. Spoločným menovateľom príspevkov sú problémy s fungovaním Wi-Fi pripojenia. Niektorí spotrebitelia sa sťažovali na pomalé internetové pripojenie a iní sa k internetu nedostali vôbec. Hneď v prvý deň predaja technici Apple zverejnili elementárne rady na zlepšenie internetovej konektivity. Majitelia iPadov sa mali vyhýbať mikrovlnkám a sedieť bližšie pri Wi-Fi zariadeniach.

Pokračujúce sťažnosti však naznačujú, že problémy nevznikajú iba na strane užívateľov. Tam, kde počítače a mobilné telefóny iPhone majiteľov iPadov nemajú žiaden problém s Wi-Fi konektivitou, sa nový tablet často k internetu vôbec nepripojí.

Podľa špekulácií kritikov môže mať tento problém softvérový ako aj hardvérový pôvod. Na jednej strane zrejme nové zariadenie nedokáže plnohodnotne komunikovať so softvérom všetkých Wi-Fi routerov. Na druhej strane odborníci upozornili aj na konštrukciu tabletu a umiestnenie antény Wi-Fi v spodnej časti pod logom Apple. Položenie tabletu na stôl totiž podľa skúseností užívateľov vedie k ďalšiemu oslabeniu signálu. Ak by sa ukázalo, že takéto umiestnenie antény bolo nevhodné, podľa Brennona Slatteryho z magazínu PC World by to mohlo viesť k stiahnutiu iPadov a premiestneniu antén.

Okrem problémov s konektivitou sú často hlásené aj nedostatky pri nabíjaní nových tabletov prostredníctvom počítačov. Užívateľom firma Apple už odporučila nabíjať zariadenia najmä cez elektrickú zásuvku. Prostredníctvom štandardnej USB zásuvky na väčšine počítačov PC a starších typoch počítačov Mac sa totiž zapnutý iPad nenabije.

Ipad je najnovším produktom firmy Apple. Tzv. tablet je spojením prenosného počítača a mobilného telefónu. Je určený najmä na prehliadanie internetu, videí, fotografií, hranie hier a počúvanie hudby a slúži aj ako osobný diár. Od nového zariadenia si veľa sľubujú najmä vydavatelia elektronických kníh a online periodík.

Prvá rada iPadov v cene od 499 dolárov, uvedená na trh minulú sobotu, má len Wi-Fi pripojenie. Koncom apríla by mala prísť do predajní druhá rada, ktorá by mala byť schopná pripojiť sa aj k mobilným 3G sieťam. Cena týchto iPadov sa bude pohybovať od 629 dolárov nahor.

