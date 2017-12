Battlefield: Bad Company 2 - multiplayer alebo rozdajme si to

Séria Battlefield bola vždy primárne o multiplayeri, hre pre viacerých spolupracujúcich bojovníkov.

7. apr 2010 o 8:35 Ján Kordoš

Séria Battlefield bola vždy primárne o multiplayeri, hre pre viacerých spolupracujúcich bojovníkov. Pred viac než dvomi rokmi sa švédski vývojári odhodlali spraviť mierny krok stranou, dodali hre plnohodnotnú kampaň - avšak hra Battlefield: Bad Company sa objavila iba na konzolách, PC hráči o ňu žiaľ zakopnúť nemohli. Obrovská to škoda. Príbehová sekcia pokračovania, Battlefield: Bad Company 2, totiž nestojí až na tak pevných nohách a aj preto sme pôvodnú recenziu rozdelili na dve časti. Séria Bad Company je totiž podobne ako Call of Duty projektom, na ktorý je nutné použiť dvojaký meter. Ako nás kampaň nepríjemne sklamala, tak multiplayer pozitívne naladil.

Lineárny postup vpred v príbehovej časti nebol bez chýb. Kto tvrdí, že singleplayer nehral v Battlefielde veľkú úlohu, pravdu samozrejme má, avšak v tom prípade vynechal prvý diel Bad Company, kde naopak tvorila základ. Lenže tak ako séria Call of Duty, aj Bad Company sa presunulo z pozície dnes už sekundárne otrepaného príbehu na prímarne využívaný a chytľavý multiplayer. Ak si totiž chcete Bad Company 2 užiť ako plnohodnotnú strieľačku z vlastného pohľadu, musíte tráviť čas hlavne s ostatnými hráčmi. Osamelí hrdinovia si toľko neužijú. V samostatnom príbehu teda vyhral o prsia čínskej gymnastky Modern Warfare 2 - avšak to nie je to dôležité, tam desiatky až stovky hodín nestrávite. To dôležité sa odohráva na desiatke máp, ktoré privodia nejeden rodinný a partnerský kolaps. Multiplayer Battlefieldu: Bad Company 2 je totiž božský.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Princíp ostáva totožný a dokonca nám miesto mnohých módov postačia dva (hoci hra obsahuje aj komornejšie Squad Rush a Squad Team Deathmatch). Málo je niekedy viac a v prípade Battlefieldu je megalomanský finiš pred konkurenčným Modern Warfare 2 tesne pred cieľom dostatočným lákadlom: tým turbom, ktoré zosadilo multiplayer doposiaľ neprekonaného dielka od Infinity Ward, je skvostná hrateľnosť. Bude to znieť mierne pritiahnuté za vlasy, avšak Bad Company 2 je prístupnejší i pre nováčikov a o to viac bude baviť i skúsenejších. Dosť bolo možno až príliš účinných zbraní, ktoré v rukách kempujúcich či príliš skúsených hráčov robili z hrania skôr frustrujúce respawnovanie, pár sekúnd hrania a znovu následne oživovanie.

Battlefield bol vždy tak trochu o čomsi inom a nie je to iba výhradne vplyvom ťažkej techniky, ktorú nájdete na každej mape. Od tankov cez buginy či skútre, lode a helikoptéry. Vojenská technika je voľne prístupná, no skutočne využívať sa ju naučíte až po krvavo vykúpenej praxi. Nie je jednoduché ovládať pohyb samotného tanku i hlaveň zároveň, pretože viditeľnosť je značne obmedzená. Helikoptéra sa pohybuje v troch osiach a udržať ju v správnom smere, zároveň mieriť a taktiež pomáhať kamarátom, ktorí nastúpili s vami, chce predsa len trochu viac, než minútku za kniplom.

Využívanie bojovej techniky je dobrovoľné. Ak vám to nejde, nemusíte sa zbytočne trápiť. Mapy už nie sú tak gigantické ako pred niekoľkými rokmi, ich veľkosť je primeraná tomu, aby ste sa dopravným prostriedkom niekam premiestnili pomerne rýchlo, no po vlastných to zvládnete taktiež a netrpíte. Lenže je samozrejme rozdiel, keď sa postavíte zoči-voči chlapíkovi s AK-47 v rukách alebo hľadíte do hlavne tanku. Taká pecka medzi zuby z kanónu zabolí - alebo je to vlastne jedno, ste okamžite mŕtvi, takže nemusíte riešiť zdravotné poistenie alebo dokonca taktiku, kam sa vlastne ukryť.

Technika je fajn, užijete si s ňou, budete na ňu nadávať, ale taký je život a taká je vojna, ktorá je všetko, len nie férová. Spomínané dva módy sú pomerne jednoduché, no o to viac chytľavé, všetko je založené na tzv. tiketoch. Conquest je starou známou: na mape máte okrem svojej základne nepárny počet statických bodov. Kto daný bod vlastní, vztýči tu svoju vlajku a na predsunutej základni sa môžu respawnovať vaši spolubojovníci - ste totiž rozdelení do dvoch tímov, pričom maximálny počet hráčov je 24, takže na jednej strane spolupracuje maximálne tucet ostrostrelcov. Ak tím vlastní viac než polovicu kontrolných bodov, je vo výhode. Nielen v územnej, ale aj k celkovému víťazstvu.

Práve teraz totiž nastupujú na scénu spomínané tikety. Na začiatku ich má mužstvo daný počet. Za každú smrť člena tímu sa odčíta jeden tiket. Nesmiete sa teda bezhlavo rútiť dopredu, hrdinom a vodcom mančaftu nie je ten, kto vykosí dvadsať nepriateľov a dostane dvadsaťjeden headshotov. Sabotovať útočné úsilie sa nevypláva. Kto totiž vlastní väčšinu kontrolných bodov, získava nad súperom prevahu a tomu sa začínajú body odčítavať aj bez toho, že by niekto z tímu otrčil kopytá. Kto si to skúsil, vie aká to je zábava, kto nie, určite si to chce teraz vyskúšať. Skúsení harcovníci sa nečudujú a potmehúdsky sa usmievajú.

Podobne je na tom mód Rush, len s mierne upravenými pravidlami: jeden tím bráni dve pozície, druhý tím sa ich snaží vyhodiť do vzduchu. Fór je v tom, že brániaci sa tím má neobmedzený počet tiketov, útočiaci len sedemdesiatpäť. Pokým ich všetky minie, automaticky prehral. Ak dokáže zneškodniť dve súperove základne, hra sa presúva o pozíciu ďalej, kde na útočiaci tím so 75 tiketmi čaká znovu dvojica bodov, kam musia položiť bombu (brániaci môžu bombu do istého časového limitu zneškodniť). Zopakujte to niekoľkokrát podľa veľkosti mapy a máte zábavu na mnoho desiatok minút alebo aj rýchlovku, záleží na vás a tímových spolupáchateľov. Je badať, že v tomto prípade je nutné omnoho viac spolupracovať, pretože osamotené ciele sú pre obranu - a tá môže mať väčšinu členov niekde zalezených sniperov - malinou. Zábava? Samozrejme ohromná.

Novinkou je vytvorenie interného tímu - tzv. Squad, preto aj Squad Rush a TD sú len menšími kópiami jedného štvorčlenného družstva proti inému. Do hry sa totiž neprihlasujete ako jeden človek, ale ako člen skupiny, ktorá môže mať maximálne štyroch členov. Hlasová komunikácia prebieha výhradne medzi touto štvoricou, a teda nie všetkými dvanástimi v tíme, ale zároveň máte aj bonusy v podobe extra skúseností, ak spolupracujete. Je samozrejmé, že ak nie je voľná žiadna skupina, vytvoríte novú vy, v ktorej ste zo začiatku sám. Svojich parťákov vždy vidíte na radare, viete o nich a môžete si výrazne pomáhať, no rozhodne to nie je nutnosťou, v tesnej blízkosti sa držať nemusíte.

Zábava tkvie v prístupnosti. To už spomenuté bolo. Modern Warfare 2 je omnoho rýchlejšia hrateľnosť, nesmiete sa prestať hýbať, zaváhať, zomierať budete pomerne často. Bad Company 2 vám ponúkne postavu, ktorá znesie omnoho viac výstrelov a celkovo je tak hra prístupnejšia. Nemusíte sa obávať, že niekoľko prvých pár hodín budete iba fackovacím panákov - samozrejme sa nedajú ignorovať kamikadze nálety, avšak za to ste zodpovední vy a nie šikovný súper. V drvivej väčšine prípadov si za svoju smrť môžete sami nevhodným postupom, málokedy je to o hlúpych kemperoch. A keby aj, po svojej smrti vidíte niekoľko sekúnd aktivity toho, kto vás zneškodnil, takže ak aj niekde sedí v teplúčku na zadočku, viete o ňom. Pomsta býva sladká, už aj z vrecka vyťahujete granátomet.

S tým súvisí deštrukcia prostredia. Na prvý pohľad nie je príliš dôležitá, nebudete veľmi vnímať vynikajúci deštrukčný model vyvinutý samotným DICE, ale sami prídete na jeho výhody. Ostreľovač nie je nikde v bezpečí, ak sa ukrýva zalezený v dome, tak zbúrajte stenu a jeho dni sú spočítané. Podobne sú to rôzne veže či iné miesta. Takto si môžete pripraviť úrodnú pôdu sami pre seba, no zároveň si vykopávate i vlastný hrob, čo zistíte v móde Conquest. Je síce pekné, že ste tankom zdemolovali všetky budovy, kde sa nachádzali dvaja brániaci hráči, no keď máte pod palcom kontrolný bod, začnete sa okolo seba pozerať a zistíte, že tentoraz sa ukryť nemáte kde vy a začína sa hra na skrývačku. Väčšina máp je ku koncu v dezolátnom stave. Nie všetko sa dá zničiť, no túto vlastnosť hry využívať budete.

A na záver to najlepšie. Svoje povolanie si nevyberáte pomocou predvolených tried ako v prípade Modern Warfare 2, ale pred každou mapou si zvolíte zo štvorice povolaní, respektíve svoju výstroj: assault (útočná), engineer (technická), medic (zdravotnícka) a recon (prieskumná). Týmto výberom vlastne definujete svoju výzbroj. Assault využíva primárne útočné pušky, ide o hrubšiu silu, ktorá vyčistí vpredu cestu. Podporu tímu zabezpečuje vyhadzovaním dodatočných balíkov s muníciou. Inžinieri dokážu hlavne opravovať všetky vozidlá a ničiť tie nepriateľské, na zbraniach majú väčšinou tlmiče. Zdravotníci už podľa názvu dokážu rozhadzovať balíčky s rýchlou pomocou, navyše vedia oživiť padlého spoluhráča defibrilátorom - dokážete ním dokonca aj zneškodniť nepriateľa! Výzbrojou sa spoliehajú skôr na ľahšie zbrane. Najtichšími sú prieskumníci so sniperkou či inou zbraňou s poriadnou optikou. Ale poznáte to, keď stojí niekto od vás 10 metrov, ťažko ho pri pohybe zameriate a on sa aj s obrovským rozptylom do statického terču trafí.

Dobre, to je základ. Absolútnou lahôdkou je, že vás nečaká žiadne besné postupovanie po úrovniach, nové a nové perky, ranky, odomknuté veci, špeciálne vylepšenia štatistík a kadejaké prkotiny. V Modern Warfare 2 to jednoducho štvalo, bolo to príliš agresívne a rýchle. Ani dnes, mesiac po vydaní Bad Company 2 nik nedosiahol maximálnu 50. úroveň! Niet sa čomu čudovať, treba na ňu niekoľko desiatok miliónov skúseností, za jeden zápas získate približne tisícku - tí lepší viac, tí horší menej. Za zabitie nepriateľa máte 50 skúseností, pri asistovaní 30, počíta sa aj pomoc vlastnému členovi štvorice, taktiež v Conqueste ubránenie vlastnej vlajky či zhodenie súperovej a vyvesenie vlastnej, zabitia vo vozidlách či ich poškodenie a podobne. Ale vrece sa so skúsenosťami rozhodne nepretrhlo, občas dostanete bonus za to, že ste s vybranou zbraňou zneškodnili X nepriateľov, inokedy zas sto bodov za 5 headshotov v rade a podobne. Ale v konečnom dôsledku bol maximálny level 48, a to spomínaný človek hral pomaly 400 hodín. Čistého času. Matematika nemusí byť vašou silnou stránkou, tieto čísla si však do súvisu dá každý!

A čo nám z toho vyplýva? Nič sa neodomyká príliš rýchlo, každú zbraň máte čas si osvojiť, zistiť jej klady a zápory (nabíjanie je nepríjemne pomalé), podobne vylepšenia ako výhodnejšiu optiku či zlepšenie svojich osobných vlastností. Všetko získavate pozvoľna, nikam sa celé dianie neženie, je to prirodzené a skvelé. Aj tá najobyčajnejšia gumipuška totiž má svoju silu, len ju je potrebné správne využiť. Stále síce platia známe pravidlá, že kto stojí a dlho (a nepresne) mieri, ťažko niekoho skolí a zostane dlho nažive. Ako už bolo spomenuté vyššie, nemusíte sa obávať príliš veľkého počtu sniperov. Nájdu sa aj také partie, no iba v móde Rush a aj to musíte mať vyslovene "šťastie".

Ďalej je úplne jednoduché osvojiť si základy spolupráce s ostatnými členmi tímu. Zlepšujete síce aj svoje štatistiky, avšak primárne sa hľadí na výkon celého družstva: a verte či nie, ono sa dokážu pre tím obetovať viacerí a je potom radosť pozerať na výslednú vravu. I vy oželiete nejednu smrť pre tímové body, pre udržanie pozície vyleziete z úkrytu, vrhnete sa do útoku či obrany, vzájomne sa kryjete akoby zázrakom úplne prirodzene... a hoci niekedy i bok po boku zomierate. Výsledný efekt je však omnoho viac príťažlivejší než v pomerne umelom a často chaotickom Modern Warfare 2. Túto potrebnú atmosféru má Bad Company 2 v sebe ukrytú síce nenápadne, ale keď sa dostane k slovu, určite vás vulkán príťažlivosti pošle k zemi.

Celkového hodnotenie hry Battlefield: Bad Company 2 teda berte nasledovne. Ak chcete hrať iba kampaň, recenziu sme vám priniesli. Sedem bodov za ňu a ani o desatinu viac. Pokým máte snahu spustiť multiplayer a máte čas sa mu venovať, verte, že dve hodinky denne si odpustiť nebudete vedieť. A práve pre vás je určená deviatka v hodnotení multiplayeru, výsledných 8/10 berte ako priemer. Za multiplayer, ktorý je famózny, si DICE ani nič iné nezaslúži. K dokonalému zážitku chýba možno viac máp, dedikované servery pre PC hráčov a raz za čas možno natrafíte na problém s pripojením či nespolupracujúcimi hráčmi - ale to už je znovu o niečom inom. Keď multiplayer, tak jednoznačne Bad Company 2! Na Modern Warfare 2 začal sadať prach.