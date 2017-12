Cvičenie počas tehotenstva zoštíhľuje bábätká

Zo štúdie vyplynulo, že ľahké cvičenie počas tehotenstva pozitívne ovplyvňuje hmotnosť bábätiek.

6. apr 2010 o 15:17 SITA

BRATISLAVA. Ľahké cvičenie počas tehotenstva môže zlepšiť zdravie dieťaťa, pretože kontroluje jeho hmotnosť už v maternici, uviedli novozélandskí a americkí vedci. Deti matiek s nadváhou alebo obezitou budú pravdepodobne väčšie, a neskôr im hrozí vyššie riziko zdravotných problémov.

Zo štúdie, v ktorej sa zúčastnilo 84 prvorodičiek vyplynulo, že cvičenie a nižšia hmotnosť bábätiek spolu súvisia.

Existuje čoraz viac dôkazov, že metabolizmus dieťaťa môže ovplyvňovať aj prostredie v maternici a bábätká, ktoré sú v pomere k svojej veľkosti ťažké, môžu byť v budúcnosti vystavené riziku obezity. Lekári by mali preto povzbudzovať ženy, aby sa počas tehotenstva neprejedali a ak je to možné, aby pravidelne aspoň trochu cvičili.

Spojená štúdia novozélandskej University of Auckland a americkej Northern Arizona University bola zameraná na

tehotné ženy. Vedci polovicu z nich požiadali, aby cvičili aspoň päťkrát do týždňa po 40 minút. Tento program mali dodržiavať aspoň do 36. týždňa tehotenstva.

Bábätká cvičiacich žien neboli o nič menšie ako bábätká necvičiacich mamičiek, ale boli v priemere o 143 gramov ľahšie. Tieto výsledky naznačujú, že cvičebný režim nezabraňoval rastu bábätiek v maternici, ale zredukoval množstvo nadbytočného tuku, ktorý sa ukladal v ich telách.

Informáciu zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.