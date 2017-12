Slnečná energia môže zlacnieť

Nové vodivé plasty sľubujú výrazné zníženie cien panelov fotovoltaických článkov, premieňajúcich slnečné svetlo na elektrinu.

4. apr 2010 o 10:00 TASR

Princeton 4. apríla (TASR)

V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences to oznámil desaťčlenný tím, ktorý viedla Yueh-Lin Looová z Princetonskej univerzity (USA).

Pátrali po elektrovodivom a súčasne priehľadnom a tvarovateľnom plaste, lacnejšej náhrade ITO, oxidu india a cínu respektíve indiumcínoxidu, vzácneho vedľajšieho produktu banskej ťažby. Ide o zmes 90 percent oxidu inditého a 10 percent oxidu ciničitého, ktorá sa hojne využíva v elektronike pri výrobe plochých obrazoviek televízorov, displejov mobilných telefónov, počítačov a ďalších zariadení, aj v slnečných paneloch.

Vodivé polyméry (plasty) už istý čas existujú, no ich spracovávanie na to alebo ono užitočné znižovalo ich schopnosť viesť elektrický prúd. Našli sme spôsob, ako sa tejto nepríjemnej výmene niečo za niečo vyhnúť. Dokážeme plasty tvarovať do potrebnej podoby pri zachovaní ich vysokej vodivosti, povedala Yueh-Lin Looová. Strata vodivosti, súvisiaca s tvarovaním plastov, predstavovala záhadu. S kolegami však objavila, že plast pri úsilí urobiť ho tvarovateľným nadobúda pevnú štruktúru, ktorá bráni prechodu elektrického prúdu. Následne vyvinuli spôsob, ako túto štruktúru po vytvarovaní plastu do želateľnej podoby zasa spružniť konkrétne ošetrením kyselinou.

Na tomto základe vyrobili plastový tranzistor. Elektródy z vodivého plastu jednoducho vytlačili na vhodný povrch, veľmi podobne, ako atramentová tlačiareň znaky na papier.

Podľa Yueh-Lin Looovej to možno previesť do továrenského meradla, takže vzniknú lisy na tranzistory, pripomínajúce tlačiarenské lisy pre výrobu novín. Vodivé plasty by sa predávali v kazetách, tak ako dnešné náplne do atramentových tlačiarní. Elektronika by sa v zásade dala maľovať a tlač obvodov by nevyžadovala zložité a tým nákladné stroje.

Plastové slnečné panely s využitím lacnej výroby tlačou a s náhradou ITO novými vodivými plastmi by znamenali podstatný pokles ich ceny a tým fotovoltaickej elektriny. V súčasných paneloch sústreďuje elektrinu z plastových slnečných článkov priehľadný kovový vodič z ITO. Ceny ITO však eskalujú. Nové priehľadné vodivé plasty ponúkajú náhradu.

Navyše by sa mohli presadiť ako lacnejšie alternatívy kovov používaných v pružných displejoch. Tím Yueh-Lin Looovej uvažuje aj o plastových biomedicínskych senzoroch, ktoré by sa špecificky zafarbili, ak by mal pacient tú či onú infekciu. Ako príklad uvádzajú zmenu farby ich nového plastu zo žltej na zelenú pôsobením oxidu dusného, ktorý sa uvoľňuje pri detských ušných infekciách. To by bolo zvlášť výhodné v rozvojových krajinách, ktoré nemajú zdroje na zvyčajné nákladné medicínske vybavenie.

Zdroj: Komuniké Princetonskej University z 2.4.2010

(spolupracovník TASR Zdeněk Urban)