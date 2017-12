iPad vyvolal svetový nákupný ošiaľ

V Spojených štátoch v sobotu začali predávať počítač, telefón a čítačku v jednom.

Novinka od firmy Apple prilákala do obchodov v prvý deň predaja tisíce kupujúcich.(Zdroj: ČTK/AP)

Po iPhone má americká spoločnosť ďalšiu novinku s veľkým potenciálom. Tabletový počítač, ktorý posiela myšky do zabudnutia. Veľa si od neho sľubujú aj vydavatelia novín.

NEW YORK, BRATISLAVA. Ďalšia revolúcia Apple sa začala. V Spojených štátoch sa dostal na trh iPad - elektronická čítačka, počítač a telefón v jednom. Tablet, s ktorým môžete čítať knihy či noviny, alebo používať ako stolovú hru a pozerať filmy online. Nepotrebuje žiadnu klávesnicu ani myš a neváži ani sedemsto gramov a je hrubší iba niečo vyše centimetra.

Všetko riadite pomocou dotykovej obrazovky, rovnako ako pri iPhone. Na prvý pohľad iPad aj vyzerá ako zväčšenina prvého telefónu od Apple, ktorý sa už stihol stať fenoménom.





Cena je od 499 dolárov



Niektorí priaznivci si privstali, aby sa k novinke dostali medzi prvými na svete. Carlos Herrela, učiteľ z Barcelony, dokonca pricestoval pre iPad až do New Yorku. A to napriek tomu, že v Španielsku sa bude dať kúpiť už koncom mesiaca.

Len v prvý deň sa ich malo v tisícke obchodov Apple a v sieti Best Buy predať viac ako 300-tisíc. Najlacnejšia verzia v Amerike vyjde na 499 dolárov (370 eur). Funguje na nej wifi pripojenie. Drahšia verzia s pripojením na mobilnú 3G sieť a s kapacitou 64 gigabytov bude stáť 829 dolárov (614 eur).

Korešpondent britského magazínu Economist, ktorý sa mal do uzávierky pohrať s iPadom len pár hodín, napísal, že dotykový počítač od Apple by mohol byť novým typom produktu „to musíte mať", niekde medzi počítačom a telefónom. Vyzdvihol najmä pôsobivú dotykovú obrazovku s bohatými farbami a veľmi jednoduchým ovládaním.

Spoločnosť zaoberajúca sa výskumom trhu iSuppli odhaduje, že tento rok sa predá najmenej 7,1 milióna iPadov.

Na Slovensku? Asi v lete



Ešte tento mesiac sa tablet od Apple dostane na pulty v Británii, vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku, Španielsku a vo Švajčiarsku. Dátum začatia predaja na Slovensku nie je jasný, do našich končín by sa však podľa dostupných informácií mohol dostať v lete.

„iPad je ako Beatles v roku 2010, berie niečo, čo sme si mysleli, že už poznáme a urobí to čerstvé," povedal pre CBS reportér magazínu Wired Steven Levy. „Na počítač si pri používaní tabletu ani nespomeniete," dodáva. Aj vďaka iPadu vstupujeme do éry elektronických čítačiek. Hoci mnohé sú už na trhu roky - ako napríklad Amazon Kindle - s inými sa tento rok roztrhlo vrece.

Pomôže novinám?



Môžu pritom pomôcť aj krízou zasiahnutému novinovému a vydavateľskému priemyslu.

Mnohé denníky ako New York Times či Wall Street Journal už pripravili osobitné predplatné pre užívateľov. „Printové" noviny si do čítačiek stiahnete lacnejšie. Vyzerajú ako tie zo stánku a k tomu vám možno postupne ponúknu aj priamy televízny prenos. Tomu zatiaľ bráni jeden z najväčších nedostatkov iPadov, nespúšťa totiž flashové animácie.

Počítačoví experti ho ospevujú, komici sa na jeho účet zabávajú. „Môže poslúžiť na všeličo, napríklad si tým môžete chrániť oči pred slnkom," špásoval Steven Colbert zo stanice Comedy Central.