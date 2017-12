Štart predaja iPadu sa vydaril

Apple začal počas víkendu v USA predávať netrpezlivo očakávaný tablet iPad. Zdá sa, že odbyt za prvé dva dni prekonal očakávania.

5. apr 2010 o 18:50 TASR

New York 5. apríla (TASR) -

Podľa odhadov analytikov z pultov doslova "zmizlo" 600.000 až 700.000 iPadov, pričom experti očakávali, že koncern ich počas víkendu predá maximálne 400.000. Analytik spoločnosti Piper Jaffray Gene Munster referoval o "nepretržitom predaji počas celého dňa".

Apple zatiaľ nezverejnil žiadne čísla týkajúce sa predaja iPadu. Koncern spustil predaj v sobotu (3.4.) vo svojich 221 amerických predajniach a 673 obchodoch amerického predajcu elektroniky Best Buy. Pred predajňami sa podľa svedkov tvorili dlhé rady, ktoré však rýchlo zmizli, pričom v mnohých predajniach ešte zostali iPady v sklade. Preto si denník Wall Street Journal kladie otázku, či iPad zopakuje úspechy iPodu, iPhonu alebo počítačov Mac. "Vždy to znie dobre, keď sa o niečom povie, že sa to vypredalo," uviedol Munster. V skutočnosti je však lepšie, ak je v predajniach k dispozícií dostatok prístrojov, dodal.

Mnohí odborníci tvrdia, že iPad je pre Apple pomerne rizikovým dobrodružstvom. Podobné počítače s dotykovým displejom sú na trhu už desať rokov a takmer nikto ich nekupuje. To by mala zmeniť marketingová stratégia Apple. Odhady, koľko iPadov sa koncernu podarí predať počas prvého roka, sa výrazne líšia - siahajú od 3 miliónov až k 7,1 milióna.

Informovala o tom agentúra DPA.