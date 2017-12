Lenovo sa chce zamerať na oblasť mobilného internetu

Čínsky výrobca počítačov Lenovo uvažuje o nových akvizíciách, ktoré by mu pomohli posilniť sektor mobilného internetu.

4. apr 2010 o 11:40 TASR

FRANKFURT. Povedal to pre sobotňajšie vydanie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung generálny riaditeľ spoločnosti Jang Jüan-čching. Informovala o tom agentúra Reuters.

Na otázku denníka, či Lenovo uvažuje o prípadných ďalších akvizíciách v tomto sektore potom, ako kúpila späť svoju bývalú divíziu Lenovo Mobile, Jang Jüan-čching uviedol: "Povedzme, že o tom uvažujeme. Ak to bude pre firmu vhodné, tak ich zrealizujeme. Záležať to bude aj od ceny a od toho, či budeme schopní (akvizíciu) integrovať do našej spoločnosti."

Firma Lenovo kúpila svoju bývalú divíziu mobilných telefónov v novembri minulého roka za 200 miliónov USD (148,50 milióna eur). Bolo to iba rok potom, ako ju od seba oddelila, aby sa mohla sústrediť na trh s osobnými počítačmi.

Teraz ale očakáva, že oblasť mobilného internetu bude do troch až piatich rokov tvoriť 80 % jej tržieb. Na tento trh nastúpila v januári, keď predstavila svoj prvý inteligentný mobilný telefón a dva prenosné počítače.

"Mobilný internet je dnes kľúčový," povedal ešte v polovici marca pre agentúru AP Jang Jüan-čching. "Do troch až piatich rokov by sa výrobky v oblasti mobilného internetu mali na našich tržbách podieľať 70 až 80 %".

Ako vtedy dodal, čo sa týka trhov, Lenovo sa tento rok plánuje zamerať najmä na nové trhové ekonomiky v Ázii, Latinskej Amerike a vo východnej Európe.