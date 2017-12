V USA sa začal predávať dlho očakávaný iPad

Aj tentoraz boli pred obchodmi s elektronikou v celých USA rady zákazníkov, ktorí chceli byť medzi prvými vlastníkmi prenosného počítača s dotykovým displejom.

3. apr 2010 o 20:20 TASR

NEW YORK. Dlho očakávaný multimediálny tablet iPad spoločnosti Apple dnes začali predávať na americkom trhu.

Aj tentoraz boli pred vlajkovou predajňou Apple v New Yorku a obchodmi s elektronikou v celých USA rady zákazníkov, ktorí chceli byť medzi prvými vlastníkmi iPadu, prenosného počítača s dotykovým displejom. Zďaleka však neboli také ako pred začatím predaja iPhonu v roku 2007. Mnohí si totiž iPad objednali vopred ešte v polovici marca, takže nemali dôvod na vystávanie v radoch na rozdiel od situácie spred troch rokov.

Niektorí však napriek tomu prišli, a to až z Európy. Učiteľ Carlos Herrela (33) priletel kvôli iPadu do New Yorku až z Barcelony, aj keď v Španielsku sa začne predávať o pár týždňov. Herrela však nechce čakať a ako prvý chce kolegom ukázať, ako by sa počítač dal využiť pri vyučovaní.





Kliknite - obrázok zväčšíte.

Apple musí ľudí presvedčiť



Koncom apríla sa okrem Španielska začne iPad predávať aj vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Británii, vo Švajčiarsku, v Japonsku, Kanade a Austrálii.

Najlacnejšia verzia iPadu, ktorý podľa Apple vyplní medzeru medzi mobilným telefónom a notebookom, stojí 499 USD (370,51 eura), najdrahšia (Wi-Fi + 3G) prekročí sumu 800 USD.

Aj keď ďalšia novinka od Apple opäť vyvolala veľký záujem, bude musieť podľa analytikov firma pracovať na tom, aby po prvom nadšení udržala predaj na vysokej úrovni aj v neskoršom období. Apple bude musieť presvedčiť ľudí, ktorí už majú doma laptopy, inteligentné mobily či set-top boxy, aby si kúpili ďalší výrobok s veľkým počtom podobných funkcií.