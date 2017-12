Internetové stránky pre hlúpych ľudí

Dni internetu ako pionierskeho nástroja sú preč. V čoraz väčšom počte krajín už internetoví používatelia reprezentujú podstatnú časť populácie. Ebay, AOL a Yahoo už dlho ponúkajú stránky, ktoré sú jednoduché a ľahko sa používajú. Webový dizajn musí byť ..

5. máj 2002 o 22:30 GERRY MCGOVERN(Autor je konzultantom, autorom kníh o content managemente Content Critical a The Web Content Style Guide.)

Dni internetu ako pionierskeho nástroja sú preč. V čoraz väčšom počte krajín už internetoví používatelia reprezentujú podstatnú časť populácie. Ebay, AOL a Yahoo už dlho ponúkajú stránky, ktoré sú jednoduché a ľahko sa používajú. Webový dizajn musí byť určený obyčajným ľuďom, ktorí toho o internete veľa nevedia. A jeho základnou charakteristikou musí byť jednoduchosť.

Zákazník: „Chcel by som si kúpiť internet. Neviete náhodou, koľko stojí?“

Zákazník: „Môžete mi nahrať internet na jednu disketu?“

Zákazník: „Chcel by som jeden internet, prosím.“

Zákazník: „Práve dnes som od vás poštou dostal internet.“

Zákazník: „Nemám doma počítač. Nedá sa internet zohnať aj v knižnej forme?“

Zákazník: „Práve som si stiahol internet. Ako sa používa?“

Zákazník: „Bude internet otvorený aj zajtra, cez štátny sviatok?“

Zákazník: „Ste si istí, že internet je otvorený aj v noci?“

Toto sú vraj skutočné citáty skutočných ľudí, prevzaté z webovej stránky nazvanej „Počítačové hlúposti“ (rinkworks.com/stupid/). Ak si aj vy myslíte, že ľudia, ktorí ich povedali, sú skutočne hlúpi, nemali by ste vytvárať webové stránky.

„Niet pochýb, že od čias Titanicu po vek Černobyľu, pri deviatich nehodách vo vzduchu či na ceste z desiatich zapríčinili omyly človeka oveľa viac nešťastí a katastrof, ako zlyhanie techniky alebo rôzne sabotáže,“ napísal The Economist 14. marca 2002. V používaní našich nástrojov robíme hlúpe chyby prakticky nepretržite. Dobrý dizajn to berie do úvahy a snaží sa minimalizovať ich účinok.

Ľudia neovládajú gramatiku a hláskovanie. Google nedávno zverejnil rozsiahly zoznam vyhľadávaní s chybne napísaným menom Britney Spears. Je až fascinujúce, koľkými rôznymi spôsobmi môže byť jediné meno spotvorené. Autori Google si však nesadli za monitor a nezabávali sa na ľudskej hlúposti. Namiesto toho vymysleli funkciu, ktoré analyzuje chybne hláskované termíny a snaží sa používateľom navrhnúť správne alternatívy. To je dobrý dizajn.

Znova a znova dostávam e-maily od tvorcov stránok, ktorí mi vysvetľujú, že moje myslenie je na úrovni roku 1996. Informujú ma, že v roku 2002 sú ľudia oveľa vzdelanejší a žiadajú inováciu a vzrušujúce stránky.

V skutočnosti dnes potrebujeme jednoduchý webový dizajn oveľa viac ako v roku 1996. Vtedy boli na webe priekopníci a prví nadšení používatelia, hladní po všetkom novom a vzrušujúcom. Dnes sa väčšina internetových používateľov nepovažuje za pionierov. Na web sa pozerajú ako na nástroj, ktorý im umožní zaplatiť účty alebo prezrieť si ponuky letných dovoleniek.

Podľa prieskumu Nielsen NetRatings sa v januári 2002 zo 172,8 milióna Američanov, ktorí majú prístup na internet, 55,5 milióna ani raz nepripojilo.

Autá sú tu omnoho dlhšie než internet. Používajú sa oveľa ľahšie než počítače. Napriek tomu ľudia stále robia všetky mysliteľné druhy vodičských chýb. Keď príde na internet, inteligentní ľudia dokážu robiť tie najneuveriteľnejšie hlúposti. Mali by sme sa konečne prestať snažiť o život na úplnej hrane pokroku. Ľudia robia hlúpe chyby neustále. Čo je však skutočne do neba volajúco idiotské, sú dizajnéri, ktorí si túto skutočnosť neuvedomujú.