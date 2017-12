Assassin's Creed II - ako dopadla PC verzia?

Konzolová verzia akčného hitu Assassin's Creed 2 dopadla vynikajúco a prekonala všetky očakávania. Po prvom, pomerne mdlom dobrodružstvo prichádza nový hrdina a aj skutočná zábava. Ako dopadla PC verzia, vám už povie naša recenzia.

2. apr 2010 o 20:00 Martin Hracho

Prvému Assassin's Creed sa nedá uprieť fakt, že to bol sebavedomý projekt zasadený do skvelého prostredia, bojov templárov a hašašínov. Kritika smerovala hlavne k postupne sa opakujúcej náplni plnenia misií a flashbackmi často prerušovaný príbeh, ktoré narušovali atmosféru. Napriek tomu mal prvý diel predajný úspech, a tak nebol dôvod nepokračovať a skúsiť to s Assassin's Creed 2. UbiSoft sledoval kritiky recenzentov a hráčov, behom vývoja sľuboval, že napraví všetky chyby a rozhodne sa trafili do čierneho. Renesančný masaker sa už predviedol na herných konzolách a konečne nastal čas, aby sa ukázal aj na PC.

Hneď na začiatku musím spomenúť novú protipirátsku ochranu od UbiSoftu, systém uPlay. Z ochrany malo veľa hráčov obavy a nejaké tie muchy to má ale pekne po poriadku. Hra vám ukúsne 6 GB miesta na HDD, spúšťate ju cez aplikáciu UbiSoft Game Launcher, ktorá musí vždy bežať na pozadí s hrou, pretože sa neustále stará o spojenie so servermi UbiSoftu a vďaka tomu nemusíte mať DVD s hrou v mechanike. Uložený postup sa takisto ukladá na server. Po dokončení sa launcher spustí a bude o hráča žiadať povinnú registráciu a následné vloženie sériového čísla (vo vnútri manuálu).

Vyriešené behom minúty

Po dokončení registrácie a vložení sériového čísla začne launcher odpočítavať 5 sekúnd a vhodí vás konečne do hry, pričom odteraz musíte byť neustále prihlásení k internetu, pretože bez toho sa hra nespustí, čo je pre hráčov, ktorí nemajú možnosť internetového pripojenia nepríjemná správa - Assassin's Creed 2 si na PC nezahrajú. My ostatní musíme len dúfať, že sa nič s našim pripojením nestane a môžem povedať, že ja osobne som žiadne veľké nepríjemnosti nemal. Po odpojení internetového pripojenia sa hra okamžite prerušila. Ak som internetové spojenie opäť zapojil (cca 45 sekúnd bez pripojenia) hra mi naskočila presne tam kde so skončil. V prípade výpadku trvajúceho viac než minútu sa hra opäť sama spustila, ale už žiaľ nie z posledného miesta pre odpojením, ale z uloženého checkpointu, čo je v priebehu náročnejšej misie nepríjemná záležitosť. Občas sa objavili problémy aj so synchronizáciou uložených pozícií a hra mi jednoducho spadla. Čo sa týka rýchlosti internetového spojenia, bola hra testovaná aj cez pomalý internet 56 kb/s a bežala spoľahlivo.

Dúfajte, že toto počas hrania nezaznamenáte!

Ak sa UbiSoftu podarí eliminovať tieto problémy so serverom, majú spoľahlivú ochranu na pirátov, čo je, uznajme, príjemný fakt. Mne osobne táto ochrana najviac pripomína službu Steam s jediným rozdielom, že musíte byť neustále online.

4, 3, 2, 1, štart...

Nelogický interface pre ovládanie

Žijeme v 21. storočí, a tak človek očakáva, že ovládanie bude prispôsobené na mieru PC hráčom. A ono aj je, lenže to kazí jedna veľká hlúposť. Neviem ako niekoho mohlo napadnúť, že miesto názvov tlačidiel klávesnice použije pre ovládanie celkom nové symboly, ikonky útoky, hlavy, ruky a nôh. Podobné symboly mal aj prvý diel, len tam sa pri symbole vždy objavila adekvátna klávesa, čiže hráč hneď vedel, koľká bije. Prvé 3 hodiny som neustále behal do menu, aby som vedel, ktorý symbol je ku ktorej klávese priradený. Naozaj neviem, čím si to PC hráči zaslúžili. To je skutočne tak náročné nahradiť nič nehovoriaci symbol konkrétnej klávese? Logika si veru zobrala dovolenku.

Po pár hodinách vám ovládanie prejde do krvi, ale muselo sa to naozaj riešiť takto?

Česká lokalizácia a DLC

PC verzia na rozdiel od konzolovej obsahuje kompletne český preklad vo forme titulkov o ktoré sa postarala distribučná spoločnosť Playman. Treba dodať, že sa jedná o jeden z najlepších prekladov poslednej doby. Hra ponúka voľbu anglického alebo talianskeho jazyku, ktorý jej dodáva viac atmosféry. Texty sú veľmi dobre preložené a za celú dobu hrania som nenarazil na závažnú chybu, len je možno škoda, že do hry sa niekedy zamieša aj nejaký ten text z talianskeho jazyka, ktorý je následne preložený do češtiny, no bohato by stačil český preklad. Ako ale informuje distribútor Playman, to je dané samotnou hrou, ktorá takto pracuje s titulkami. A na záver, Playman vydal patch, aby sa titulky zobrazovali aj v úvodnom videu.(http://downloads.playman.cz/patche/AC2_Cze_Video.exe)

Druhým bonusom PC verzie je zakomponovanie obidvoch prídavkov, za ktoré si konzoloví hráči museli zaplatiť. Prvým z nich je „Bitka u Forli“, ktorá je ukrytá v 12. kapitole, kde pomôžete žene Katherine Sforzy s bojom proti bratom Otsiovým. Túto časť dokončíte behom hodinky a čakajú vás hlavne akčné pasáže plné tuhých bojov. Druhý prídavok „Ohňostroj márnosti“ nadväzuje na prvý, v ktorom je hlavným cieľom získať ukradnutý artefakt „Jablko“ a pokým sa k nemu dostanete, budete musieť zabiť 9 príslušníkov Savonorola. Druhý prídavok má presne opačný štýl ako predchodca. K svojej obeti sa budete musieť dostať potichu, čo je rozhodne príjemným spestrením. Celkovo obe kapitoly v rámci príbehu zapadajú prirodzene do zápletky a nemôžem sa ubrániť pocitu, že z konzolových verzii boli odobraté len preto, aby z hráčov získali nejaký ten dolár naviac.

Obmedzenie PC verzie

Grafika hry je určite výborná a každé mesto má svoje kúzlo, obzvlášť Benátky. Na pohyby postáv je radosť sa pozerať, ale obmedzenie výkonu z konzolových verzii je na mieste. Hra beží iba na rozhraní Directx 9.0 a dokonca nevyužila ani podporu Nvidia PhysX. Rozhodne by som uvítal aspoň možnosť väčšieho dohľadu a ostrejšie textúry, pretože pohľady zo striech miest sú ukryté v hmle a výsledný dojem vyzerá ako rozmazaná fotka. Okrem vyššieho rozlíšenia a miernej ostrosti nie je PC verzia extra vylepšená. PC verzia by na súčasných konfiguráciách mohla vyzerať omnoho lepšie a po dlhšom čakaní by sme si to aj zaslúžili. Čo sa týka HW nárokov, tie na dnešné pomery nie sú vysoké a kto spustil prvý diel bez problémov, si pohodlne zahrá aj dvojku.

Záverečný verdikt nad PC verziou

Recenzia je zameraná výhradne nad možnosťami PC verzie, a tak sa v skratke môžeme vrhnúť na to, čo sa nám páčilo a čo naopak nie. Hratelnosť hry zostala zdravá a stereotyp dostal padáka. Či už pri hre strávite 20 alebo 30 hodín, nehrozí, že by ste sa začali nudiť. Škoda len nudných pasáži za Desmonda, ktorých je našťastie menej a či sa to niekomu páči alebo nie, podľa mňa to tam nemá čo robiť. Na chuť mi neprišla ani občas podivná kamera, ktorá nie raz zapríčinila istú smrť a AI vyvádzala komické kúsky, hlavne bojovníci na mojej strane boli skôr vyslovene otravní ako užitoční, pretože nevedeli ublížiť ani muche a neustále sa zasekávali. Čakanie na nich nebolo vždy príjemné.

Súbojový systém bol vylepšený od základov a konečne vás bude baviť každý stret s nepriateľom, pretože Ezio ovláda veľkú škálu pohybov. Nepriatelia už nepozerajú ako banda opíc a útočia na vás aj viacerí. Je rozhodne škoda slabšej technickej stránky PC verzie a nelogicky zvolené symboly ovládania. Uplay ochrana sa osvedčila a aj na tých pár chýb to nemôžem považovať za zápor. Ak sa prehryziete cez vyššie uvedené nedostatky, garantujem, že na vás čaká jedno z najlepších historických dobrodružstiev vôbec.

Hodnotenie: 90%

Klady: charizmatický hlavný hrdina, zaujímavý príbeh za Ezia, systém súbojov, kvalitný preklad, DLC nepôsobia ako vytrhnuté z kontextu, poučenie sa z chýb z minula, dlhá herná doba plná zábavy

Zápory: nevylepšená grafika, nelogický štýl ovládania vo forme symbolov (iba na začiatku), prelínanie minulosti a súčasnosti hre vôbec nesvedčí