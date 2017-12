Ceny počítačov prvýkrát stúpajú

Prvýkrát od polovice 90. rokov začali tento mesiac stúpať ceny počítačov. Ako napísal minulý víkend americký denník USA Today, výrobcovia počítačov Apple a Sony zvyšujú ceny svojich počítačov, kým Hewlett-Packard, Dell a Compaq zasa znižujú výkon prístroj

1. máj 2002 o 22:30

ov, ktoré dodávajú za staré ceny. Podľa výskumnej agentúry IDC ceny počítačov plynule klesali od roku 1995.

Príčinou zdražovania je nárast cien komponentov pre osobné počítače. Cena LCD-displejov, ktoré sa využívajú najmä v notebookoch, vzrástla od októbra minulého roka o 13 percent. Cena pamätí stúpla začiatkom tohto roka až o štvrtinu. Podľa analytikov nie je možné odhadnúť, či bude zvyšovanie cien pokračovať aj naďalej. Väčšina výrobcov počítačov totiž bojuje s problémom prepadu predaja nových prístrojov a ďalšie znižovanie záujmu o ne by ich priviedlo do ešte dramatickejších finančných problémov. IDC očakáva, že tento rok by sa malo predať 129,5 milióna osobných počítačov, notebookov a serverov. Je to o niečo viac ako vlani, no stále o 2 percentá menej než v roku 2000.

V priebehu apríla zdražila napríklad spoločnosť Sony svoje notebooky o 100 až 200 dolárov, podobne zmenil ceny aj NEC. Cena nového iMacu od Apple sa zvýšila takisto o 100 dolárov. Osobný počítač Presario od Compaqu sa dnes rovnako ako v januári predáva za 700 dolárov, model má však menej operačnej pamäte, než začiatkom roka. Dell si zasa účtuje o 60 dolárov viac za nové modely počítačov, ktoré však v porovnaní s januárovými ponúkajú len malé vylepšenia.

V uplynulých rokoch bolo zvykom, že výrobcovia počítačov ponúkali v nových modeloch stále rýchlejšie procesory a ďalšie vylepšenia pri zachovaní stabilnej ceny. Dnešný priemerný osobný počítač preto stojí podľa výskumnej agentúry NPD Intelect približne o 40 dolárov menej ako v roku 1999.

(rha)