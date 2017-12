Might & Magic IX – starý svet v novom kabáte

RPG séria Might & Magic nie je medzi hrami žiadnym nováčikom, čo naznačuje aj nevídane vysoká číslovka v titulku. Ešte v dobách pred prevratnými „dvaosemšestkami“ sme mohli okúsiť rozsiahlosť, prepracovanosť a otvorenosť sveta Might & Magic a ponoriť ...

3. máj 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

RPG séria Might & Magic nie je medzi hrami žiadnym nováčikom, čo naznačuje aj nevídane vysoká číslovka v titulku. Ešte v dobách pred prevratnými „dvaosemšestkami“ sme mohli okúsiť rozsiahlosť, prepracovanosť a otvorenosť sveta Might & Magic a ponoriť sa do fantasy príbehov plných silných rytierov a mocných čarodejníkov. Práve na tieto atribúty kládli autori vždy dôraz, dokonca aj na úkor technického spracovania, čo bolo zjavné z vizuálnej zaostalosti posledných dvoch dielov.

„Deviatka“ mohla vďaka 3D enginu LithTech a zjednodušených herných princípov pritiahnuť aj pozornosť hráčov, ktorí nepatria medzi skalných fanúšikov tejto hry. Tieto ambície sa jej však asi nepodarí naplniť. Autori totiž príležitosť trestuhodne premrhali a grafika naďalej pôsobí odstrašujúco a veľmi zastarane. Príbeh sa zaujímavo rozbehne až po niekoľkých hodinách herného času, prostredie sa neustále opakuje a súboje – taká podstatná súčasť dobrého RPG – sú zúfalo zobrazené a neoriginálne.

Len dlhoroční milovníci tejto série vedia, že za odpudivým vzhľadom a pomalým začiatkom sa skrývajú hodiny zábavy v rozľahlom svete plnom zaujímavých povinných aj nepovinných úloh.

Napriek čiastočne zjednodušenému vývoju postáv a okresanému spektru vlastností, kúziel a povolaní, si budú môcť po čase „vypestovať“ variabilnú družinu hrdinov, s ktorou navštívia temné kobky, široké pláne a monumentálne mestá sveta Chedian, ktorý budú zachraňovať pred inváziou zla. Po úvodných šokoch dokáže Might & Magic IX vytrvalcov odmeniť.

Technická stránka hry by však mohla graficky zaujať možno pred troma rokmi: hrubé modely postáv, zúfalo jednotvárne prostredie bez potrebných detailov, väčšinou škaredé textúry a nemastné-neslané vizuálne efekty. Výsledný dojem trocha zlepšujú zvuky a prekvapujúco aj neodfláknutá hudba, bohužiaľ, interface je nedotiahnutý a automapa prakticky zbytočná.

Otázku, prečo si autori zvolili práve túto cestu, alebo či by ste sa mali o Might & Magic IX bližšie zaujímať, radšej necháme bez jednoznačnej odpovede.