Veľké ochladenie spôsobilo jazero

Britskí vedci zistili, že obrovské jazero Agassiz sa vylialo do Severného ľadového oceánu v tom istom čase, ako došlo v Európe k ochladeniu známemu pod názvom Younger Dryas.

2. apr 2010 o 11:07 SITA

BRATISLAVA. Náhle ochladenie známe pod názvom Younger Dryas, ktoré zasiahlo Európu pred približne 12 800 rokmi, spôsobila obrovská povodeň na území Severnej Ameriky, keď sa voda z dnes už neexistujúceho obrovského jazera Agassiz vyliala do Severného ľadového oceánu. Táto udalosť spôsobila zastavenie Golfského prúdu a následné prudké ochladenie, ktoré trvalo približne 1400 rokov. Tvrdia to britskí vedci z University of Sheffield vedení Markom Batemanom.

Bateman spolu s kolegami pomocou analýzy sedimentov z delty rieky Mackenzie zistil, že voda z jazera Agassiz, ktoré existovalo približne pred 12-tisíc rokmi na okraji ľadovcového štítu na území Kanady a severu USA, odtiekla

smerom na sever po prúde rieky Mackenzie do Severného ľadového oceánu. Doteraz si pritom odborníci mysleli, že voda z tohto jazera sa vliala do Rieky svätého Vavrinca a následne do Atlantického oceánu.

K tejto obrovskej potope došlo v rovnakom čase ako k začiatku Younger Dryas, čo podľa vedcov predstavuje dôkaz, že práve táto udalosť spôsobila toto ochladenie.

Tento objav potvrdzuje obavy, že k podobnému zastaveniu Golfského prúdu a následnému ochladeniu by mohlo prísť aj v blízkej budúcnosti, ak sa nepodarí spomaliť roztápanie ľadovcov v Grónsku. Výsledky minuloročnej štúdie ukazujú, že v období rokov 2006 až 2008 sa z Grónska uvoľnilo ročne v priemere 273 kilometrov kubických vody, čo predstavuje ročné zvýšenie morskej hladiny o 0,75 milimetra.