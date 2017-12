Týždeň vo vede

(25. 4. – 1. 5. 2002)

1. máj 2002 o 22:25

* Medzinárodný tím geológov na čele s Alim Aksuom z Memorial University of Newfoundland v St. Johns (Kanada) vyvrátil hypotézu, že katastrofický prílev vôd Stredozemného mora do Čierneho mora pred asi 7500 rokmi spôsobil udalosti stotožňované s biblickou potopou.

* Americkí materiáloví vedci z University of Texas v Austine na čele so S.-W. Leeom vyvinuli kompozitné štruktúry v meradle nanometrov na báze geneticky upravených bakteriofágov M13 (vírusy) a takzvaných kvantových bodiek sulfidu zinočnatého. Budúce polovodiče?

* Kanadskí geológovia z University of Ottawa vedení André Viauom odvodili zo zvyškov severoamerickej vegetácie výkyvy klímy s periódou 1650 rokov v posledných 14 000 rokoch.

* Teoretický biológ James Gillooly z University of New Mexico v Albuquerque vyvinul s kolegami dokonalý matematický model závislosti dĺžky individuálneho vývoja organizmu na veľkosti a teplote jeho tela. Zhoduje sa so všetkým, čo vieme o živočíchoch.

* Podľa Johna Klironomosa z University of Guelph (Kanada) prirodzená hojnosť tej-ktorej rastliny závisí najmä od rýchlosti a rozsahu vývoja pôdnych patogénov na jej koreňoch.

* Medicínsky bádateľ Daniel Doeck s kolegami z National Institutes of Health zistil sériou technicky náročných experimentov, že vírus AIDS (HIV) infikuje prednostne práve tie imunitné bunky, pomocné CD4+ T lymfocyty, ktoré proti nemu organizmus mobilizuje.

* Americkí bioinžinieri vedení Sanjivom Talwarom zo State University of New York v Brooklyne na diaľku vysielaním impulzov do mozgových implantátov úspešne navigovali potkany v bludiskách. Zrodili sa „ratboty“ (spojenie slov rat - angl. potkan a robot).

* Astronómky Fathi Namouniová a Carolyn Porcová zo Southwest Research Institute v coloradskom Boulderi objavili novú gravitačnú poruchu spôsobenú elipticitou obežnej dráhy Neptúnovho mesiaca Galathea. Potvrdili tým, že stabilitu prstencov Neptúna udržiava vplyv Galathey.

* Nemeckí psychiatri a genetici vedení Inge Sillaberovou z Max-Planck-Institut für Psychiatrie v Mníchove odhalili pokusmi na myšiach závislosť medzi geneticky kódovaným receptorom CRH1 a náchylnosťou k nadmernej konzumácii alkoholu ako reakcii na stres.

* Trojica kanadských bádateliek na čele s Rachel Mayberryovou z McGill University v Montreale zistila, že hluchí aj počujúci ľudia, ktorí sa naučia jazyk v skorom detstve (hovorený alebo znakový), si rovnako dobre neskôr osvoja aj druhý jazyk. (5D)