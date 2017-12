Komáre – zbraň proti horúčke dengue

Environmentalisti uvažujú o novej zbrani proti horúčke dengue. Mali by ňou byť komáre rodu Aedes, ktoré by boli vyšľachtené na zabíjanie iných komárov.

1. máj 2002 o 22:30

„Ak je jeden druh komára nositeľom ochorenia, potom by sme sa mali zamerať na druhý, aby sa správal ako náš spojenec a bojoval o rovnaké miesto výskytu. Musíme si však byť najprv stopercentne istí, ktorý druh je ktorý, inak by sa problém ešte zhoršil,“ povedal Dr. Ooi Eng Eong, zástupca šéfa Environmental Health Institute. V tejto inštitúcií, ktorá by sa mala stať referenčným centrom horúčky dengue, pracuje v piatich laboratóriách, zameraných na rôzne aspekty vírusu, 24-členný tím.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že ročne pribudne na svete 50-100 miliónov prípadov horúčky dengue.

Na to, aby sa zistilo, ktorý druh komára treba pestovať, začali vedci testovať na protilátky niekoľko stovák detí, ktoré na budúci rok nastúpia do prvej triedy. Ak sa v ich krvi nájdu protilátky horúčky dengue, vedci zistia, k akému typu vírusu patria.

Vírusu dengue bolo vystavených skoro sedem percent obyvateľov Singapuru vo veku šesť až desať rokov. Protilátky sa vyvinú v tele len vtedy, ak človeka poštípe komár prenášajúci vírus.

Medzi symptómy horúčky dengue patria vysoké teploty, silné bolesti kĺbov a hlavy, kožné vyrážky, nevoľnosť a zvracanie. (tasr)