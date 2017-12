Aprílové lahôdky z herného sveta

Bláznivé, aprílové počasie nás ešte len čaká a podobne i pravidelná várka hier. Jarné prebúdzanie ide ťažšie i tvorcom a prvý mesiac nového fiškálneho roku nepatrí medzi tie, v ktorých by sa mali pretrhnúť.

1. apr 2010 o 17:35 Ján Kordoš

Niekoľko zaujímavých a lákavých projektov nájdeme i medzi novinkami, no bohatú úrodu z minulého mesiaca rozhodne nečakajte. Rozhodli sme sa zvoliť čo najpestrejší zoznam hier, na ktoré by ste mali upriamiť pozornosť. Ak medzi nimi svojho favorita nenájdete, určite čas využijete na dohrávanie restov z minulého mesiaca.

1. apríl

Game Journalist Manager 2010

(PC)

Hernými kritikmi nesmierne oceňovaná séria sa objavuje už dlho rokov, no u hráčov zatiaľ absolútne prepadla. Špecifický simulátor herného recenzenta a editora vás núti starať sa o neustály prísun nových článkov zo zábavného priemyslu, zanedbávať samozrejme nemôžete ako hranie jednotlivých hier kvôli písaniu recenzií (vraj je totiž potrebné daný titul aj hrať a napísať recenziu zo svojich dojmov) a neustále obohacovanie literárneho štýlu. Na začiatku dňa máte určité množstvo energie, ktoré obetujete na vyhľadávanie noviniek, ich spracovanie, už spomínané hranie a písanie väčších článkov. Do hrateľnosti boli zakomponované aj náhodné prvky, ktoré sa prejavujú hlavne v reakciách na vydané články: hašteriví čitatelia obviňujú autora článku z podplatenia, neobjektivity či amaterizmu a drahocennou energiou musíte plytvať i na reakcie, keďže jediným skutočným meradlom sú spokojní čitatelia. Práve v tejto časti by sme sa mali dočkať najväčších noviniek oproti predošlému ročníku. Minule sme mohli diskutujúcich učičíkať sladkými rečami či drastickou metódou vymazať nežiadúce príspevky, no tentoraz to tak jednoducho nepôjde. Diskutéri sa ohradzujú slobodou slova, veď oni si môžu písať, čo chcú. A kde chcú. Veď je to zadarmo. Zistíte, že nespokojnú skupinu čitateľov nájdete všade a tu sa prejaví vaše taktické manévrovanie: napríklad kontroverzným nadpisom automaticky nalákate ľudí, aby prejavili svoj názor i bez prečítania samotného článku. Efekt nabaľovania snehovej gule na seba nenechá dlho čakať.

13. apríl

Dead to Rights: Retribution

(Xbox 360, Playstation 3)

Poriadnu akčnú hru z prostredia Hongkongu sme tu už dlho nemali. Hoci nás Stranglehold pomerne chytil a považujeme tento akčný projekt za riadne podarenú rúbanicu (hoc sa v nej predovšetkým strieľalo), adekvátneho nasledovníka sme sa doteraz nedočkali. Počkáme si však už len niekoľko dní. Návrat akčnej série Dead to Rights sa chystá vo veľkom štýle.

video //www.sme.sk/vp/12601/

Nepôjde o žiadnu sofistikovanú zábavu, dostaneme do ruky búchačku, keď nebudú olovené argumenty dostatočne presvedčivé, nastúpia na rad päste drsného policajta, ktorý sa bude rozhodovať, akou cestou sa vydá. Verným spoločníkom na našej púti sa nám stane štvornohý kamarát, pes, ktorý nám bude pomáhať so záporňákmi najhrubšieho zrna. Hra pre tých, ktorí dokážu oceniť čaro dynamických prestreliek a jednoduchšej hrateľnosti.

15. apríl

Sam & Max: The Devil’s Playhouse – Episode 1: The Penal Zone

(PC, Playstation 3)

Dlhé roky sa hovorí, že adventúry sú mŕtvym herným žánrom a dlhé roky sa tomu smejeme. Mnohé vychádzajú nenápadne, svojich priaznivcov si však nájsť dokážu. Istú cestu vydávania adventúrnych projektov ukázalo ostatným štúdio Telltale Games, ktoré sa rozhodlo distribuovať jednotlivé dobrodružstvá svojich hrdinov v seriálovom štýle, vo forme jednotlivých epizód, ktoré sú uzatvoreným celkom jednej sezóny. Takto sme sa dočkali dvoch príbehov detektívnej dvojice Sam a Max alebo napríklad i nového Opičieho ostrovu a ďalších.

Najväčší úspech však zožala kultová dvojica, ktorá si svoju premiéru odkrútila v novembri 1993 pod taktovkou LucasArts. Odvtedy dlho-dlho nič – a nečakaný úspech jednoduchších a kratších častí všetkých utvrdil v tom, že adventúry mŕtve nie sú ani v prípade komerčných projektov. Nová sezóna začína, pohodlne sa usaďte a nechajte sa unášať šialeným humorom. Max tentoraz získa nové schopnosti: dokáže sa teleportovať, predpovedať budúcnosť a čítať myšlienky. Nechceme ani len pomyslieť, koľkými vtipnými scénami nás vývojári zavalia. Rozbehnuté to majú rozhodne výborne.

16. apríl

Splinter Cell: Conviction

(PC, Xbox 360)

Z tajného agenta Sama Fishera, ktorý zachraňoval svet, hoci o tom málokto vedel, sa nám stáva novodobý hrdina. V kurze totiž nie sú po zuby ozbrojení rambovia s najnovšími technologickými zázrakmi, ale bežní civilisti donútení k nadľudským výkonom vzniknutými okolnosťami. Sam Fisher však samozrejme z minulých dielov série Splinter Cell nezabudol bojovať, no otočil na ďalšiu stranu knihy svojho životného príbehu a ide po krku organizácii Third Echelon, pre ktorú pracoval. Náš hlavný hrdina sa nikdy nespamätal zo smrti svojej dcéry a teraz, keď vyplávali na povrch nové informácie ohľadom jej nehody, je rozhodnutý vyraziť na cestu pomsty.

video //www.sme.sk/vp/12287/

Zmenou teda musel prejsť aj systém hrateľnosti a jednotlivých prvkov stealth akcie. Nielenže bude Sam často na verejných miestach, ale nebude disponovať najmodernejšími výdobytkami techniky. Prvky tichej akcie samozrejme zostanú v hre prítomné, hurá systémom sa ďaleko nedostanete, prípadne budete potrebovať sakramentsky veľké šťastie a presnú mušku. Omnoho zábavnejšie je však čakať v úkryte za prekážkou a využívať bohaté možnosti anihilácie nepriateľov. Sam Fisher sa tak nápadne podobá inému agentovi bojujúcemu proti svojim vlastným a dobre ho poznáte z filmov. Jason Bourne však nemá šediny a predsa len nám Sam prirástol za tie roky akosi k srdcu, takže jeho pomsta je i tou našou. Zrejme najočakávanejšia hra mesiaca apríl - viac informácií nájdete v našom nedávnom preview.

Mount & Blade: Warband

(PC)

Dlho očakávané pokračovanie historického RPG Mount & Blade s podtitulom Warband je čoskoro tu a fanúšikovia náročnejších titulov sa tak dočkajú ďalšieho nášupu v stredovekom kabáte. Nenápadný projekt tureckých vývojárov sa presadil u nás aj napriek svojmu úzkemu zameraniu. Hráči si najviac obľúbili akčný model, v ktorom so svojou postavou mohli ovplyvňovať reálny kolobeh život okolia. Hlavnou devízou Warband by mala podpora multiplayeru, ktorá dovolí užívať si až 64 hráčom v klasických módoch ako Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag alebo aj Siege či Conquest.

Grand Theft Auto IV: Episodes from Liberty City

(PC, Playstation 3)

Majitelia xboxov od Microsoftu si svoje dva prídavky k akčnému GTA 4 užívajú už pomerne dlhú dobu a časová exkluzivita tak zaručila softvérovému gigantovi mnoho hráčov, ktorí si radšej zakúpili hernú konzolu, akoby mali o príbeh motorkárov z The Lost and Damned a ochrankára z The Ballad of Gay Tony prísť. Trvalo to, ale konečne sa dočkajú aj hráči PC a PS3, ktorí dostanú oba spomínané prídavky v jednom balení. Veríme, že distribučná spoločnosť Cenega nebude zbytočne zdržiavať vydanie, bola by to obrovská škoda.

video //www.sme.sk/vp/12179/

23. apríl

Nier

(Xbox 360, Playstation 3)

Square Enix pripravuje pomerne nenápadnú arkádovú akciu, ktorá by nám mohla riadne rozhodiť časový harmonogram. Pokým si plávate ako ryba vo vode pri hraní Bayonetty, Devil May Cry alebo Ninja Gaiden, budete si užívať aj pri hraní Nieru, v ktorom náš hrdina hľadá liek pre svoju nakazenú dcéru. A cestou nareže na zadok tisíckam monštier. Rýchla hrateľnosť založená na masových bojoch s priam akrobatickými útokmi ponúka síce pomerne jednoduchú hrateľnosť, avšak nič to nemení na príťažlivosti celého konceptu odomykania nových schopností a vylepšovania sa.

30. apríl

God of War Collection

(Playstation 3)

Hodiť do výberu najočakávanejších hier kolekciu? Áno, pri sérii God of War jednoducho výnimku spraviť musíme. Táto arkádová sekanica vás nezaujme komplexným herným systémom, možno odradí abnormálnou brutalitou, avšak v jej vnútri je ukrytá číra hrateľnosť, ktorá dokáže chytiť za krk a nepustiť. V špeciálnej kolekcii nájdete všetky tri diely. Počiatok putovania Kratosa je príjemnou spomienkou ja úvodné ohúrenie, v dvojke (stále pôvodne pre PS2, rozlíšenie je samozrejme zvýšené) vyhlasujeme definitívne vojnu Olympu a nedávno vydaný tretí diel ukazuje, že síce čo je malé, je pekné, avšak čo je gigantické, je najlepšie. A reklamný slogan tri v jednom predsa poznáte.

2010 FIFA World Cup South Africa

(Xbox 360, Playstation 3, Wii, PSP, iPod/iPhone)

Dobre, možno to nebude úplná športová bomba a pôjde len o mierne upravenú FIFU 10 z minulého roku. No a čo! Nám to bude tentoraz jedno, pretože na šampionát pocestujú aj naši hrdinovia, ktorí v napínavej kvalifikácii vybojovali debutový postup na vrcholný šampionát. Ako menšiu prípravu berieme teda oficiálny produkt Majstrovstiev Sveta vo futbale v Afrike a cvične budeme trénovať na posledných majstrov z Talianska, rýchlonohých Paraguajčanov a s nami porovnateľných Novozélanďanov. Konečne aj my pocítime silu komerčného projektu.

Apríl nie je silným mesiacom na vyslovene povinné tituly. Nájde si však každý. Aspoň budeme mať čas si oddýchnuť, dohrať resty a pripraviť sa na nadchádzajúce obdobie.