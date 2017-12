Špeciálna edícia Fallout 3 so všetkými prídavkami konečne vonku

31. mar 2010 o 17:05 Ján Kordoš

Ak teda zatiaľ tretí Fallout doma nemáte a zúfalo búchate pästičkou do stola, že to už nie je starý Fallout, ktorý vyšiel pred viac než 10 rokmi, máte samozrejme pravdu, no neznamená to, že by to nebola hra kvalitná. Fallout 3: Game of the Year edíciu zoženiete za cenu novej hry, no okrem pôvodnej verzie Falloutu 3 nájdete v balení aj päticu prídavkov: Operation Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout a Mothership Zeta. To už predsa za to stojí.

Zdroj:PR