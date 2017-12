Šéf O2: Radšej širokopásmový internet, ako vlastná sieť

Orange a T-Mobile hodnotiť nebudem. Nech zákazníci rozhodnú, čo je dobré a čo zlé, hovorí v rozhovore John McGuigan, generálny riaditeľ spoločnosti Telefónica O2 Slovakia.

4. apr 2010 o 10:50 Adam Valček

Orange a T-Mobile hodnotiť nebudem. Nech zákazníci povedia, čo je dobré a čo zlé. Prepojovacie poplatky môže znížiť len regulátor, my s ním môžeme len komunikovať, čo aj robíme. Radšej budeme investovať do širokopásmového internetu, ako do vlastnej siete, hovorí v rozhovore John McGuigan, generálny riaditeľ spoločnosti Telefónica O2 Slovakia.

Plánujete dobudovať sieť tam, kde sa ešte teraz telefóny chytajú na sieť T-Mobile?

„Sieť je pre nás veľmi dôležitá. Zároveň je pre nás podstatné, aby sme mali správneho partnera. V tomto momente sme spokojní a neplánujeme zmenu."

Znamená to, že investícia do vlastnej siete je pre vás náročná?

„Z hľadiska investícii do budovania siete zvažujeme dve možnosti. Môžeme dobudovať sieť, alebo naopak, použiť tie peniaze na vybudovanie širokopásmových služieb. Máme možnosť rozhodnúť sa. V tejto chvíli je pre nás väčšou prioritou vrhnúť sa do rozvoja širokopásmových služieb, ktorá zvýši našu konkurencieschopnosť na slovenskom trhu."

V akom stave sú je budovanie širokopásmovej technológie LTE?

„Na programe LTE pracujeme na korporátnej úrovni. V súčasnej dobe prebiehajú pilotné projekty vo všetkých krajinách, kde pôsobí skupina Telefónica. V polovici tohto roka očakávame testovaciu prevádzku v Českej republike a na Slovensku."

Ak bude testovanie úspešné, kedy je predpoklad, že sa technológia dostane k zákazníkom?

„To je najmä otázka dostupnosti zariadení, predovšetkým telefónov. Budeme samozrejme sledovať, aké produkty dokážeme zákazníkom ponúknuť. V súčasnej dobe ešte nie sú dokončené medzinárodné štandardy tejto technológie. Čo sa týka dátumu, pohľad dodávateľov a operátorov sa líši. Naša skúsenosť je, že v týchto oblastiach treba byť skôr realistom, než prehnaným optimistom."

Niektorí klienti radi využívajú internet na sťahovanie väčšieho množstva dát. Nie je pre vás neobmedzený internet preto stratový?

„To je zaujímavá otázka, ktorá sa netýka len Slovenska. Vždy existuje malé percento ľudí, ktorí systém zneužívajú. Kým sieť zvláda objem dát, tak to pre nás nemá cenu riešiť. Ak sa však nájdu zákazníci, ktorí budú dáta využívať 24 hodín denne... Našou prioritou je udržať vysokú úroveň služby pre zákazníkov. Ak by nastala situácia, že niekoľko málo jednotlivcov bude ohrozovať kvalitu služby, existujú spôsoby, ako tento problém efektívne riešiť."

Uvažujete o zavedení Fair User Policy (FUP)?

„Mnohé spoločnosti zaviedli FUP, aby chránili väčšinu svojich zákazníkov. My zatiaľ nemáme zaznamenané žiadne výraznejšie prípady. Pre nás je dôležité, že budeme pokračovať v investovaní do siete, aby sme aj naďalej dokázali pokryť všetky potreby našich zákazníkov."

V súvislosti s požiadavkami trhu, plánujete meniť štruktúru dátových produktov?

„Trh sa uberá jednoznačne smerom k smartfónom, ktoré využívajú dáta v oveľa väčšom objeme, než sme boli zvyknutí. Ich cena postupne klesá, preto sme pripravení ďalej investovať do siete, aby sme dokázali udržať krok s takýmto vývojom."



Vpravo generálny riaditeľ spoločnosti Telefónica O2 Slovakia John McGuigan

a výkonný riaditeľ pre technológie Telefónica O2 Slovakia Martin Škop.

Existuje priestor na ďalší pokles minútových taríf?

„Každý trh má svoj prirodzený vývoj. Ak by som dnes povedal, že vidím priestor na pokles cien, bola by to odo mňa špekulácia. Na druhej strane, my sme pri stanovovaní cien volaní vychádzali už zo znížených prepojovacích poplatkov. Tomu zodpovedá aj naša operátorská marža, ktorá je primeraná."

Aké je trhové prostredie, čo sa týka prepojovacích poplatkov?

„S výškou prepojovacích poplatkov my ako operátor veľa nespravíme, tento aspekt trhu je regulovaný. Môžeme hovoriť s regulátorom a to aj robíme."

Prebieha spolupráca s Telekomunikačným úradom korektne?

„S úrovňou spolupráce a vzájomnej komunikácie sme spokojní. Na všetky naše pripomienky alebo návrhy dostávame riadnym spôsobom reakcie, nedá sa povedať, že by tu boli nejaké problémy."

Nemáte pocit, že vám konkurencia pri príchode na Slovensku hádzala polienka pod nohy?

„Ja to nevnímam z pohľadu konkurencie, ale zákazníka. Keď sa mám ako zákazník rozhodnúť o prechode k inému operátorovi, je pre mňa dôležité, aby som si svoje telefónne číslo zobral rýchlo a bez problémov so sebou. Vnímam to hlavne z pohľadu toho, čo je dobré pre zákazníka."

Ja nenamietam, ale keď ten zákazník má problém preniesť si číslo, musíte riešiť aj konkurenčné prostredie. Hľadať chyby a urobiť nápravu.

„Pôvodných 25 pracovných dní bolo pre nás pri prenositeľnosti neakceptovateľných, preto sme sa snažili o skrátenie tejto lehoty na päť dní. Nie je na nás, aby sme hovorili, či T-Mobile a Orange robia niečo dobre alebo zle. To nech hodnotia zákazníci, nech oni povedia: toto chceme a toto nechceme."

Na slovenský trh ste vstupovali s produktom, kde ste neviazali zákazníkov a dávali im výhody, ako pri viazaných službách. Prečo ešte stále ľudia uprednostňujú viazanosť?

„Dôležitá je flexibilita. Budeme aj naďalej sledovať trh a hodnotiť, čo je pre nás správne a čo nie. Ak mám byť úprimný, veľmi sa nezaoberám tým, čo robí na trhu T-Mobile alebo Orange. Snažíme sa porovnávať kvalitu služieb, ktorú ľudia získavajú u nás, so zákazníckou skúsenosťou u predajcov iného charakteru. T-Mobile aj Orange má svoj vlastný obchodný model. My budeme hľadať náš vlastný obchodný model, ktorý bude výhodný pre nás. To, že si nás zákazníci zvolili za Mobilného operátora roka nám potvrdilo, že náš model funguje a je správnou cestou."

Hovoríte, že trh monitorujete. Nevylučujete, že v budúcnosti zavediete viazané produkty v takej miere, ako ich má konkurencia?

„Chápem prečo sa pýtate, je to úplne jednoznačná a správna otázka. Nemôžem vám povedať, čo budeme robiť o tri mesiace, tak ako neočakávam, že vám to povie Orange či T-Mobile."

Takže to nevylučujete?

„Nemôžem sa s vami podeliť o informácie, ktoré sa týkajú rozhodovania v obchodných otázkach."

Do akej miery rozhodujete o značke Tesco Mobile vy a do akej miery spoločnosť Tesco?

„Všetky rozhodnutia boli zatiaľ predmetnom vzájomných diskusií. V tomto duchu chceme pokračovať aj naďalej."

Vo Veľkej Británii je Tesco Mobile plnohodnotným alternatívnym operátorom, ktorý má aj fakturované služby. Z dlhodobého hľadiska plánujete tento model preniesť aj k nám?

„Spolupráca s Tescom vo Veľkej Británii funguje už šesť rokov, u nás sú to štyri mesiace, takže bolo by veľmi predčasné rozprávať o stratégii. Čo môžem povedať je, že budeme pokračovať v rozvíjaní tejto značky."

Rozhovor bol autorizovaný. John McGuigan doplnil niektoré formulácie bez zmeny zmyslu pôvodných vyjadrení.