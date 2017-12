iPod Touch: Assassin’s Creed II: Discovery – nájomný vrah do vrecka

Konzolová verzia simulátoru nájomného vraha v renesančnom Taliansku – Assassin’s Creed II – po nie príliš presvedčivej jednotke napokon dokázala zaujať aj niečím iným ako marketingovou kampaňou.

31. mar 2010 o 15:00 Ján Kordoš

Konzolová verzia simulátoru nájomného vraha v renesančnom Taliansku – Assassin’s Creed II – po nie príliš presvedčivej jednotke napokon dokázala zaujať aj niečím iným ako marketingovou kampaňou. O kvalitách sa aj napriek nie práve presvedčivému ovládaniu a užívateľskému rozhraniu mohli presvedčiť aj PC hráči, skrátka však neostanú ani majitelia prenosných herných zariadení. My sme dostali možnosť vyskúšať si špeciálnu verziu Assassin’s Creed II: Discovery pre iPod Touch, ktorú môžeme pasovať za formálneho nástupcu starého Princa z Perzie.

Príbeh Ezia, ktorému templárska spoločnosť spolčená s cirkvou prevrátila život na ruby, je známy z „veľkého“ Assassin’s Creed II, v Discovery je minimalizovaný na absolútne torzo. Instantné vhodenie do prostredia však nemôžeme dávať nikomu za vinu, veď aj tie občasné dialógy, na ktoré v hre natrafíte, budete chcieť čo najskôr preklikať, aby ste sa dostali k samotnej hre. Lineárny sled misií je síce na oko charakterizovaný úlohami ako nájdi niekoho, porozprávaj sa s niekým, vezmi niečo, či zabi niekoho, no v konečnom dôsledku to znamená, že sa musíte dostať zo začiatočného bodu A na koniec dvojrozmerného sveta, bodu B. Medzi nim nájdete sekundárne cesty – často náročnejšie schodné, prípadne s väčším počtom nepriateľov, no zároveň i bonusmi ako napríklad plagátmi, ktoré strhávate zo stien. V konečnom dôsledku sa však vždy musíte dostať na určité miesto, kde prebehne interaktívna sekvencia.

Na začiatku ste naučení základom ovládania, ktoré je pomerne jednoduché a treba priznať, že 2D hrateľnosť sa pre tento druh hernej platformy hodí omnoho viac ako trojrozmerné trápenie sa a tápanie. Posuvným sliderom pohybujete Eziom, pričom prechod z chôdze do behu je absolútne plynulý a ľahko ovládateľný. Trochu horšie je to s akousi zotrvačnosťou hlavného hrdinu, takže jemné nastavenie postavy na určité miesto, prípadne rozbeh s následným skokom býva často mierne neohrabaný. Ostatné funkcie ovládate aktivovaním tlačidiel: skok a atak je neskôr doplnený v prítomnosti nepriateľov o špeciálny útok alebo možnosti skrčenia sa či odrazenia od steny a ďalšie prvky. Tieto činnosti si veľmi rýchlo osvojíte, poteší možnosť manuálneho nastavenia veľkosti ikoniek, takže ak hráči s trochu väčšími prstami sa pohodlne trafia na danú voľbu.

Assassin’s Creed II: Discovery je na tom s hrateľnosťou mierne kontroverzne. Ako dvojrozmerná arkáda má hra celkom zaujímavú atmosféru a odpustili by ste jej aj to, že je to pomerne jednoduchá arkáda s prostými prvkami. Podobne ako známy perzský princ musíte skákať, behať a samozrejme aj zabíjať: šermiarske súboje tu síce nájdete, ale ak k nim dôjde, nebude to pre vás tak lákavá odmena aj napriek ich dobrému ovládaniu. Musíte totiž zostať čo najtichšie, nepoznaní a nevidení. Patrolujúcim jednotkám sa musíte dostať k telu neférovo zozadu, aby vás nezočili. Akonáhle na seba upútate pozornosť, nepriateľ vás zameria, máte jeden trestný bod. Za štyri odhalenia nasleduje nelogický presun na posledný checkpoint, ktorý môže byť samozrejme pekne ďaleko. Dôvod tohto absurdného kroku – prečo je nutné správať sa čo najtichšie, veď proti presile pri obkľúčení aj tak hrdina veľa nezmôže – je zakopaný poriadne hlboko pri dobre známom psovi.

Toto platí pri tzv. tichých misiách, ktorých je ale dostatok, voľnosť si užijete iba v úlohách, ktoré vyplynuli z príbehu: musíte pred niekým alebo niečím utekať. V tomto prípade zas natrafíte na nepriateľov požehnane a na svetlo sveta vyplávajú nie príliš bohaté prvky hrateľnosti, ktoré sú v tomto prípade zúžené na čakanie nepriateľovho výpadu, jeho zachytenie a efektné zabitie. Žiadna striekajúca krv, len sa kamera priblíži k bojujúcej dvojici a môžete si zblízka pozrieť špeciálne pohyby a ataky. Lenže keď ich absolvujete behom pár minút niekoľko desiatok, stratí to svoje čaro. V tejto časti na vás čaká nepríjemnosť v podobe početnosti nepriateľského osadenstva. Keby bola ponechaná voľnosť postupu (tichý/akčný) výhradne na hráčovi, bolo by to omnoho príjemnejšie. Takto si nevyberáte, proste musíte hrať podľa pravidiel vývojárov.

Spracovanie je plne dostačujúce. Zvuková stránka neponúka príliš bohaté portfólio samplov, avšak kroky, rinčanie zbraní či výkriky absolútne vyhovujú nenáročnému obecenstvu. Poteší nadabovanie rozhovorov, no je otázne, či to bolo vôbec potrebné. Z grafického hľadiska ide mierne nadpriemerný zážitok. Na obrázkoch či videoukážke vidíte síce prostredie s hĺbkou, pohybovať sa môžete len dvoch rozmeroch. Bohatosť prostredia a vyššia miera detailnejších textúr, ktoré sa opakujú, by určite neuškodila, hlavne v prípade exteriérov. Naopak skvele dopadli animácie pohybov, takže skáčuci či bežiaci Ezio poteší. Pri špeciálnych výpadoch je miera animácií takmer dokonalá, budete si ich užívať. Hra obsahuje celkovo osem úrovní, pričom dohranie jednej vám zaberie približne 30-50 minút, záleží na počte opakovaní niektorých pasáží či skúmaní a hľadaní spomínaných plagátov.

Hodnotiť Assassin’s Creed II: Discovery ako plnohodnotný diel série či dokonca jej rozšírenie, sa rozhodne nedá a bolo by to zbytočné. Ponúka pomerne jednoduchú, no zároveň svižnú hrateľnosť, ktorá vás dokáže zabaviť pri štvrťhodinovom cestovaní mestskej hromadnej doprave, ale zároveň i na dlhšiu dobu. Rozhodne ale neočakávajte komplexnú hru s bohatými možnosťami. Na druhú stranu: komu učaroval prvý či druhý Prince of Persia, má tu jej konkurenta. Má to svoje chyby, ale nie až natoľko zásadné, aby vás to otrávilo a odradilo od hrania.

Hodnotenie: 7,5